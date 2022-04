Am Freitag, 8. April 2022, wurde die FF Mauerkirchen um 02:56 Uhr von der Landeswarnzentrale zu einem Verkehrsunfall in die Heiligengeistgasse alarmiert. Rüstlösch-, Kommando- und Rüstfahrzeug rückten nach kurzer Zeit zum Einsatzort aus. Vor Ort stellte der Einsatzleiter fest, dass ein PKW gegen den Kirchturm der Heiligengeistkirche gekracht war und nun völlig deformiert auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Zwei verletzte Personen wurden bereits durch den anwesenden First Responder versorgt. Von den eintreffenden Mannschaften wurde das Fahrzeug gesichert, die Patientenbetreuung unterstützt und die Beleuchtung sowie der Brandschutz aufgebaut. Parallel dazu wurde eine lokale Umleitung eingerichtet und auslaufende Betriebsmittel gebunden. Nach der Alarmierung fanden sich 20 Mitglieder im Feuerwehrhaus ein. Neben der FF Mauerkirchen standen noch das Rote Kreuz, die Polizei sowie der Abschleppdienst im Einsatz.