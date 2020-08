Seit über zwölf Jahren versorgt Florian Ebner die Gemeinde Ostermiething mit allem, was man zum täglichen Leben braucht. Mit einer Vielfalt an Produkten von regionalen Produzenten fördert er den Trend zu mehr Regionalbewusstsein. Darüber hinaus sagt er gemeinsam mit seinem Team der Lebensmittelverschwendung den Kampf an.

OSTERMIETHING (ebba). Der 43-Jährige entstammt einer Kaufmannsfamilie, die schon über zwei Generationen fest mit ADEG verbunden ist. „Ich lege in meinem Markt höchsten Wert auf maximalen Kundenservice, ein familiäres Betriebsklima und soziale Verantwortung.“ Das beweist vor allem die Kooperation mit einer privaten Sozialeinrichtung für Bedürftige. Darüber hinaus unterstützt Ebner die lokalen Vereine durch Sponsoring. Besonders wichtig ist dem 43-Jährigen zudem die Reduktion der Lebensmittelverschwendung. Ware, die in Kürze ablaufen würde, wird zuerst preislich stark reduziert, und sollte sie trotzdem übrig bleiben, verschenkt.

Regionalität zum Anfassen



Bio-Ziegenkäse aus dem Europaschutzgebiet Ettenau, Brot und Gebäck von Familie Steinlechner in Ostermiething, Bio-Milchprodukte von Elfriede Erbschwendtner in Eiferding oder Mehl von Monika und Franz Josef Renzl in Franking: Die Liste an heimischen Köstlichkeiten, die Florian Ebner seinen Kunden täglich zur Verfügung stellt, ist lang. Denn das Motto des Kaufmanns lautet: „Wir leben Regionalität“. Mehr als 20 ausgewählte, lokale Produzenten aus Ostermiething und Umgebung bieten in seinem Geschäft fast 130 Produkte an. Viel Mal im Jahr haben die Kunden die Möglichkeit, die lokalen Erzeuger auf dem Vorplatz seines Geschäftes bei einem Tagesmarkt kennen zu lernen: „So können sich die Leute von der Qualität, Herkunft und Frische der Lebensmittel persönlich überzeugen“, erklärt der Kaufmann stolz.