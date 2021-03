Orthopädie-Schuhtechniker Wolfgang Salzlechner hilft den Menschen, wieder schmerzfrei gehen zu können.

KIRCHBERG (ebba). In Kirchberg bei Mattighofen gibt es seit Jänner einen neuen Orthopädieschuhmacher. Wolfgang Salzlechner ist 40 Jahre alt, stammt aus Kirchberg, lebte aber rund 20 Jahre in Niederösterreich. Der Familie wegen ist er in seine Heimatgemeinde Kirchberg zurückgekehrt. Der Maßschuhmachermeister und Orthopädieschuhmachermeister ist seit zehn Jahren Lehrer in der Berufsschule Schrems und hat sich nun selbstständig gemacht.

Der Entschluss dazu fiel vor zirka einem halben Jahr. Mutig, in Zeiten von Pandemie und Lockdown. „Es sind unsichere Zeiten. Aber es wird funktionieren, davon bin ich überzeugt. Denn der Bedarf an qualitativ hochwertigen Schuhen ist definitiv da“, ist der Familienvater guter Dinge.

Die Orthopädiewerkstatt ist bereits in Betrieb. „Termine können jederzeit ausgemacht werden. Das Schuhgeschäft möchte ich dann im Mai eröffnen.“ Zum Sortiment gehören dann Schuhe von Hartjes, Lowa und Richter. „Ich lege Wert auf Schuhe, die in der EU produziert werden, um die Transportwege möglichst kurz zu halten.“

Die orthopädischen Schuhe, die Salzlechner in seiner Werkstatt herstellt, sind aus Leder. Das Material dafür, Rind- oder Kalbsleder, bezieht Salzlechner von einer Tiroler Gerberei. Von orthopädischen Schuhen profitieren etwa Menschen mit Fußfehlstellungen, Knick-Senk-Spreizfuß oder Diabetes. „Man benötigt einen Verordnungsschein vom Fach- oder Hausarzt und ich rechne das dann über die Krankenkasse ab“, erklärt der Kirchberger. Spezielle Einlagen können durchaus auch vorsorglich verwendet werden, „wenn man zum Beispiel den ganzen Tag in der Arbeit auf den Füßen steht. Das schadet nie“, appelliert der Orthopädie-Schuhtechniker.

An einem Paar Maßschuhe arbeitet Salzlechner zwischen 25 und 30 Stunden. Der Preis für ein orthopädisches Paar Schuhe liegt bei 1.200 Euro aufwärts. Maßschuhe gibt es ab 500 Euro. Die Werkstatt ist für maximal zwei Personen ausgelegt, daher möchte Salzlechner später gerne auch einen Lehrling aufnehmen. „Ich bin ja Berufsschullehrer. Da ist mir das natürlich wichtig.“

Der Beruf des Orthopädie-Schuhtechnikers erfordere viel Kreativität, Genauigkeit, Vorstellungsvermögen und handwerkliches Geschick, so Salzlechner. „Das Schöne daran ist, dass man den Menschen dabei hilft, wieder schmerzfrei gehen zu können.“

Mehr Infos auf Facebook: „Orthopädie-Schuh Technik Salzlechner Wolfgang“