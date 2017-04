Vortrag: Auf den gefährlichsten Straßen der Welt

TARSDORF. Helmut Pichler aus Gosau mag es gefährlich. Er war vier Monate in Indien und Nepal unterwegs und berichtet nun von seinen Erfahrungen auf den gefährlichsten Straßen der Welt. Live erleben können Sie den Gosauer am Freitag, dem 5. Mai, um 19:30 Uhr am Erlebnishof Sommerauer in Tarsdorf.



Mit dem Motorrad, einem Allradfahrzeug und zu Fuß war Pichler am Fuße des Himalaya unterwegs. Seine Erlebnisse hielt er in atemberaubenden Bildern und spannenden Filmszenen fest.