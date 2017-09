BH-Team spendet für Zeltfestopfer

25.09.2017, 14:02 Uhr

Nach wie vor beschäftigt das Zeltunglück von Frauschereck den Bezirk Braunau.

BRAUNAU. Die Personalvertretung der Bezirkshauptmannschaft Braunau hat unter Obmann Johannes Mayrböck eine spontane Sammelaktion für die Opfer des Zeltunglücks durchgeführt und am Samstag, dem 23. September, den Betrag von 500 Euro an Bürgermeister Gerhard Berger, Diakon Anton Baumkirchner und Feuerwehrchef Erich Feichtenschlager übergeben, wobei der Personalvertretungschef Johannes Mayrböck betonte, dass „diese Spende ein Zeichen der Verbundenheit mit den Opfern des Zeltunglücks sei und man auch bei früheren Katastrophen, wie dem Unglück in Simbach oder der Flüchtlingskrise usw. sofort geholfen habe.“

Berger, Baumkirchner und Feichtenschlager dankten den Vertretern der Bezirkshauptmannschaft und natürlich allen, die bereits auf das Konto bei der Raika St. Johann/Walde, IBAN: AT26 3431 2000 0014 0442, für die Unglücksopfer gespendet haben, wobei sich vor allem Kommandant Feichtenschlager besonders für diese großartige Solidarität des BH-Teams mit seiner Feuerwehr sehr glücklich zeigte."So schrecklich die Naturkatastrophe von Frauschereck war, so erfreulich ist das Miteinander, das jetzt unseren Friedensbezirk auszeichnet. Das Rote Kreuz spendete 5.000 Euro, die Golfer 11.000 Euro, die Freunde vom Kameradschaftsbund 4.500 Euro und die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft 500 Euro. Wir sind alle Frauscherecker und stehen zusammen. Ich bin stolz auf unseren Bezirk und seine Menschen", strahlte Bezirkshauptmann Wojak.