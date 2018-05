Gesamtüberblick über alle Schulen im Bezirk Braunau nach der Volksschule

07.05.2018, 09:41 Uhr

Trentinerplatz 1, 5280 Braunau am Inngymbraunau@eduhi.atRaitfeldstraße 3, 5280 Braunau am Inns404418@lsr.eduhi.at

Michaelistraße 70, 5280 Braunau am Innhlwbraunau@eduhi.atOsternbergerstraße 55, 5280 Braunau am Innoffice@htl-braunau.atUnterhartberg 5, 5274 Burgkirchenlwbfs-burgkirchen.post@ooe.gv.atWollöster 30, 5270 Mauerkirchenlwbfs-mauerkirchen.post@ooe.gv.atPfalzstraße 15, 5282 Ranshofens404062@lsr.eduhi.atAuf der Schanz 6, 5280 Braunau am Inns404042@lsr.eduhi.atBernaschekschuleTrattmannsbergerweg 4b, 5230 Mattighofenhs2.mattighofen@eduhi.atObermarkt 4, 5270 Mauerkirchens404092@lsr.eduhi.atAm Kuglberg 12, 5120 Sankt Pantaleons404142@lsr.eduhi.atMarktplatz 11, 5142 Eggelsbergdirektion@nmmse.atSchulgasse 23, 4950 Altheims404022@eduhi.atSchulstraße 1, 5252 Aspach im Innkreiss404032@lsr.eduhi.atSchulstraße 1, 5211 Friedburgdirektion@nms-friedburg.atAthaler Straße 1, 5122 Hochburg-Achs404012@lsr.eduhi.atSchulstraße 17, 5221 Lochendirektion@hslochen.atSchulstraße 9, 5222 Munderfingdirektion@nmsmunderfing.atSchulstraße 12, 5145 Neukirchen an der Enknachhsdir.neukirchen@eduhi.atSchulstraße 9, 5121 Ostermiethingdirektion@hs-ostermiething.atSt. Johann am Walde 45, 5242 St. Johann am Waldes404152@lsr.eduhi.atBogenhofen 1, 4963 Sankt Peter am Hartorg.direktion@bogenhofen.at