Gelungene Nachwuchsarbeit beim Voltigierverein Braunau-Weng

08.05.2017, 12:04 Uhr

Mit dabei waren die Nachwuchsvoltigiererinnen des Voltigierverein Braunau-Weng, die nach der Wintertrophy, sich zum ersten Mal auf dem Pferd präsentieren durften!Der Sieg ging an Ronja Fischer in ihrem Jahrgang, Kim Kobler strahlte als 3te vom Podest.Ilvy Fischer (Platz 5), Emelie Pichlmeier (Platz 12) und Franziska Kammerer (Platz 13) durften sich jeweils eine Schleife für ihre Leistungen abholen!Im Gruppenbewerb trug das Pferd Balu seine Schützlinge Katja Riesinger, Ronja Fischer, Annika Riesinger, Franziska Kammerer, Emelie Pichlmeier, Kim Kobler und Ilvy Fischer zum 5. Platz, die zu den Klängen des letzten Einhorns eine tolle Kür performten!!Die Geschwister Katja und Annika Riesinger waren auch im Einzelbewerb der Klasse A am Start und belegten jeweils Platz 6!Etwas bitter war das vorzeitige Aus der Cup-Saison für das Duo Katharina Furtner & Martina Vimpolsek, da sich ihr Pferd nach dem erfolgreichen internationalen Saisonstart in Italien verletzte und sie diesmal nicht um den Cup der Cupsieger in gleich 3 Bewerben (Einzel S Junior, Einzel M und Pas de deux) mitreden können!