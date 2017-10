Wildcats schaffen die Sensation

02.10.2017, 09:43 Uhr

Trotzdem gelang den Gästen unter dem Jubel der mitgereisten Fans der Ausgleich zum 13:13 aber die Wildcats hatten kurz vor der Halbzeit den Ball. Gute Läufe von Andreas Ettner und vor allem die gefangenen Pässe von Madison Mangum brachte die Offense an die 2-Yard-Linie. Rookie-Runningback Thomas Probstmeier vollendete zum 20:13 (EP Anzeneder) und so gingen Teams auch in die Pause.Diese wurden den Fans mit einer Halftime Show der Beasty Ladies aus Braunau versüßt, ehe die Offense zum Start der zweiten Hälfte auf das Feld kam. Ein langer Pass von Jadrian Clark auf Madison Mangum über 60 Yards brachte den Wildcats das 27:13 (EP Anzeneder). Zu diesem Zeitpunkt waren die Footballer des TSV Kirchdorf in Liga eins. Und sie bauten die Führung aus. Zum Beginn des vierten Quarters war es wieder Phillip Kodalle mit einem gefangenen Pass in der Endzone und es stand 34:13. Die Fans waren aus dem Häuschen und es roch nach einem großen Triumph. Die Defense der Wildcats setzte den Gegner mächtig unter Druck. Chistoph Metzl und wieder Bastian Lehner zusammen mit Dylan Stepleton und Fernando Lowery waren die Hauptakteure. Ein erneuter Pass auf Mangum von Jadrian Clark markierte acht Minuten vor dem Ende das 41:13 (EP Anzeneder). Das Spiel war gelaufen und die Sensation rückte näher. Es gelang den Hurricanes aus Saarbrücken noch ein Touchdown. Ein getippter Ball in der Endzone war zwar etwas glücklich, doch den Zusatzpunktversuch eroberten sich die Wildcats und Manuel Obermaier trug ihn für zwei Punkte über 80 Yards in die gegnerische Endzone. 43:19 stand es nun zwei Minuten vor Schluss und es passierte nichts mehr. Die Wildcats siegen souverän gegen den Bundesligisten und steigen somit in die GFL auf. Was für ein Wahnsinn? Bei der abschließenden Ehrung zum Meistertitel in der GFL2 und der Verabschiedung der amerikanischen Spieler wurde es emotional und so manchen Akteur standen die Tränen im Gesicht. Cheftrainer Christoph Riener ehrte noch die MVP`s der Saison. Lorenz Klauser, Christoph Asenkerschbaumer, Sinan Günaltay, Dylan Stepleton, Jadrian Clark, Lukas Tiefholz, Alexander Braunsperger und die komplette Offense Line mit Andreas Kainzelsperger, Max Räcker, Michi Birol, Max Edmüller, Hannes Bichlmeier, Kilian Weber, Phillip Weinzierl, Matthias Sharma, Alexander Holzinger und Florian Malcharek waren die geehrten. Für die Saison 2018 wünschte sich der Coach noch viele neue Spieler, ehe die Feierlichkeiten eröffnet wurden.