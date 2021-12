Josef Mann hält seine Bilder und Geschichten von seinen abenteuerlichen Tibet-Reisen in einem Buch fest.



BRUCK/LEITHA. Tibet, das sind vergletscherte Gipfel neben Dünenlandschaften, rätselhafte Rituale, magische Praktiken, heilige Berge, atemlose Pilger, Mysterienspiele der Klöster, Blutopfer der Ackerbauern, Pferdefeste der stolzen, freien Hirtennomaden in den Grasländern Osttibets. So beschreibt der Autor Josef Mann seine abenteuerlichen Reisen in seinem neuen Buch.

Reise nach Tibet

Der Brucker Josef Mann bereist seit den Achtzigerjahren den Himalaya - im speziellen Tibet, ein autonomes Gebiet in China. Nun präsentiert der Fotograf sein neues Buch "TIBET. Der Welt abhanden gekommen. Bilder und Geschichten aus vier Jahrzehnten". Mann erzählt von seinen abenteuerlichen Reisen: "Mitte der Neunziger radelte ich auf einem Mountainbike über den Himalaya-Hauptkamm über fünf Fünftausenderpässe rund 1.000 Kilometer. Im Pferdesattel umrundete ich den heiligen Berg der Golok-Nomaden, mehr als einmal reihte ich mich ein in die Pilgerschar um den Kailash, den heiligsten Berg der tibetischen Buddhisten. Ich besuchte die Pferdefeste der stolzen, freien Hirtennomaden in den Grasländern Osttibets."

Geheimnisvolles Gebiet

Tibet ist jahrhundertelang der Sehnsuchtsort für Abenteurer, Forscher und Bergsportler gewesen. Josef Mann erinnert sich zurück an die politische Geschichte, mit dem Ergebnis, dass Tibet nie das gewaltfreie, friedliebende Land war. Unter chinesischer Gewaltherrschaft sei eine der letzten archaischen Hochkulturen vom Verschwinden bedroht.

Faszination Tibet

Zentralasien faszinierte Josef Mann bereits als Kind, als ihm seine Großmutter Geschichten erzählte und er sich reich bebilderte Bücher ansah. "Schlussendlich stieß ich auf Heinrich Harrers 'Sieben Jahre in Tibet'. Die Jahre des Kärntner Bergsteigers am Hofe des Dalai Lama in den 1950er-Jahren, bevor die Rote Armee Maos den Himalayastaat erobert und der Dalai Lama nach Indien flüchtet - dort wollte ich um alles in der Welt hin. Das Fernweh packte mich", erzählt der Autor - und so begann seine Reise.

