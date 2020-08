BEZIRK BRUCK/LEITHA. Im Bezirk Bruck an der Leitha sinkt die Arbeitslosigkeit nach dem Corona-bedingten Lockdown weiter. Per Monatsende Juli waren 1.778 Personen arbeitslos vorgemerkt, im Vergleich zum Vorjahr sind das um 410 Betroffene mehr. Allerdings gegenüber dem Juni ist die Arbeitslosigkeit abermals um weitere 122 Jobsuchende gesunken. Blickt man auf den eingebrochenen Corona Stellenmarkt, dann verbessert er sich verhalten. „Die Vermittlung passender Arbeitsplätze bleibt im Fokus. Arbeitsuchenden hilft bei ihrer Suche das e-ams-Konto des AMS“, erklärt der AMS Bruck Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost.

Steigerung bei Arbeitsaufnahmen

Die gestiegene Arbeitslosigkeit trifft derzeit alle Altersgruppen. Trotz Krise, Ferien- und Urlaubszeit bleibt der Arbeitsmarkt weiterhin bewegt. Deutlich zeigen das die Zu- und Abgangszahlen. 285 Personen meldeten sich im Juli an und gleichzeitig beendeten 466 Personen ihre Arbeitslosigkeit. „Die Steigerung bei den Arbeitsaufnahmen zeigt, dass sich die Entspannung der Krisensituation weiter fortsetzt. So konnten heuer mit 1.585 Arbeitsaufnahmen um 18 mehr als im Vergleichszeitraum des Konjunktur -Vorjahres erreicht werden" , so der AMS Leiter.

Mit Ferienbeginn werden urlaubsbedingt weniger neue offenen Stellen gemeldet. Dennoch konnte die Angebotszahl das Vormonatsniveau beinahe gehalten und 116 neue Jobangebote veröffentlicht werden. Mit gesamt 253 offenen Stellenangeboten liegt die Anzahl um 52 unter dem Wert des Vorjahres.

Zustrom auf e-AMS-Service

Bessere Chancen haben jene, die sich rasch gut vorbereitet und motiviert bewerben und wer gleichzeitig das AMS Online Servicepaket benutzt, steigert seine Vermittlungschancen. In der derzeitigen COVID Krise – weil auch die Öffnungszeiten eingeschränkt sind - ist es DER Zugang für Arbeitslosmeldung, für Stellensuche und für eine kooperative Zusammenarbeit mit dem AMS. Der Zugang erfolgt entweder über Finanzonline oder über AMS Zugangsdaten, die online, direkt im eAMS-Konto, telefonisch oder per E-Mail zugestellt werden. „So können Sie vieles von zu Hause aus - ohne Wege, ohne Wartezeiten - selbst erledigen", erklärt Herbert Leidenfrost.

Übrigens: Österreichweit wurden im letzten Jahr pro Kalendertag die eService-Angebote im eAMS-Konto durchschnittlich mehr als 45.700 Mal genutzt. Rund um die Uhr wurde alle zwei Sekunden ein eService-Angebot in Anspruch genommen.