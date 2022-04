BRUCK/LEITHA. Im Bezirk Bruck an der Leitha sind 71 Tischlereien bei der Wirtschaftskammer NÖ gemeldet. Tischler/innen fertigen nach Plänen und Werkzeichnungen Möbel, Fenster, Türen, Holzdecken, Fußböden und Bauteile aus Holz an und montieren die Teile in der Werkstatt oder vor Ort. Außerdem führen sie an diesen Produkten Reparaturarbeiten durch. Tischler/innen fertigen Skizzen an, wählen die richtigen Holzsorten aus und wenden verschiedene Holzbearbeitungstechniken wie Hobeln, Sägen, Schleifen oder Pressen an. Die Ausbildung bietet zwei Modelle: Der klassische Lehrberuf Tischler/in dauert drei Jahre und befindet sich unter den beliebtesten Lehrberufen. Die Ausbildung zum/r Tischlereitechniker/in dauert vier Jahre und eröffnet noch mehr Chancen.

Mehr zum Thema "Tischler und Holzgestalter in NÖ" finden Sie bei der WKNÖ und bei der Bezirksstelle Bruck an der Leitha, Wiener Gasse 3.