BEZIRK BRUCK. „30 junge Menschen aus 30 Gemeinden finden 30 Visionen für die Energiewende im Römerland Carnuntum“, so kann man das Praktikumsprojekt des Energiepark Bruck an der Leitha zusammenfassen. Mit Anfang Juli startet ein mehrteiliges Programm, das sich an junge Menschen in Ausbildung (Alter 17 – 27 Jahre) aus dem Römerland Carnuntum richtet. All jene, die sich für erneuerbare Energie, Klimaveränderung und sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen interessieren, sind aufgerufen, sich zu bewerben. Das Kontingent von 30 Plätzen ist noch nicht voll ausgeschöpft und der Energiepark Bruck nimmt Bewerbungen gerne noch entgegen. Diese Initiative wird in Kooperation mit dem Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum umgesetzt und im Zuge eines Leader-Projektes durch das Land NÖ unterstützt.

Nähere Infos zum Praktikum gibt es hier.