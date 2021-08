Das Burgenland ist beim Impfen gegen COVID-19 österreichweit weiterhin Spitzenreiter. Bis Ende August sollen 75 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft sein.

BURGENLAND. Laut Gesundheitsministerium haben 67 Prozent der burgenländischen Gesamtbevölkerung zumindest die erste Teilimpfung erhalten, fast 60 Prozent sind bereits vollimmunisiert. In keinem anderen Bundesland ist die Impfquote höher.

Impfquote (Vollimmunisierte) der Bundesländer

Burgenland: 59,91 Prozent Niederösterreich: 57,27 Prozent Vorarlberg: 55,53 Prozent Salzburg: 51,87 Prozent Tirol: 51,74 Prozent Kärnten: 51,09 Prozent Wien: 50,96 Prozent Steiermark: 50,81 Prozent Oberösterreich: 49,94 Prozent

(Stand: 5. August)

Auch im Gemeinde-Rankig ist das Burgenland ganz vorne vertreten. Bundesweiter Spitzenreiter ist Großmürbisch mit 72,8 Prozent Vollimmunisierten. Mit Kleinmürbisch, Ritzing, Podersdorf und Frankenau-Unterpullendorf befinden sich weitere vier burgenländische Gemeinden unter den Top-10.

Impfquote (Vollimmunisierte) in den Gemeinden – Top 10

Großmürbisch: 72,77 Prozent Aderklaa: 72,22 Prozent Laab im Walde: 71,36 Prozent Kleinmürbisch: 71,18 Prozent Galtür: 70,80 Prozent Ritzing: 70,75 Prozent Poderdorf am See: 70,72 Prozent Frankenau-Unterpullendorf: 70,52 Prozent Weitersfeld: 70,31 Prozent Spitz: 70,27 Prozent

(Stand: 5. August)

Niedergelassene Ärzte impfen



Um die Impfbereitschaft auch in jenen Gemeinden zu erhöhen, in denen die Durchimpfungsrate bisher noch relativ niedrig ist, will das Land Burgenland nun gemeinsam mit den lokalen Ärzten die COVID-19-Schutzimpfung mit einer gezielten Impfaktion direkt in diese Gemeinden bringen. Im ganzen Burgenland haben sich 23 niedergelassene Ärzte bereit erklärt, in ihren Gemeinden für die noch nicht geimpfte Bevölkerung Impftage ohne Vormerkung anzubieten. Die letzten Impfungen in den sieben Impf- und Testzentren des Landes finden am 21. und 22. August statt. Bei Bedarf soll aber dort weiter Impfungen geben.

LH Hans Peter Doskozil stellte bereits vergangene Woche fest: „Unser Ziel ist, dass bis Ende August mindestens 75 Prozent der burgenländischen Gesamtbevölkerung ihre Impfung erhalten haben.“

Gemeinden mit Impfungen ohne Voranmeldung

Bezirk Neusiedl am See: Kittsee, Potzneusiedl, Parndorf

Kittsee, Potzneusiedl, Parndorf Bezirk Eisenstadt-Umgebung: Wimpassing, Neufeld, Wulkaprodersdorf, Zagersdorf, Siegendorf, Klingenbach

Wimpassing, Neufeld, Wulkaprodersdorf, Zagersdorf, Siegendorf, Klingenbach Bezirk Mattersburg: Bad Sauerbrunn, Neudörfl, Sigleß, Rohrbach

Bad Sauerbrunn, Neudörfl, Sigleß, Rohrbach Bezirk Oberpullendorf: Lackenbach, Markt St. Martin, Unterfrauenhaid, Neutal, Weppersdorf, Steinberg-Dörfl, Unterrabnitz, Schwendgraben, Piringsdorf, Lockenhaus

Lackenbach, Markt St. Martin, Unterfrauenhaid, Neutal, Weppersdorf, Steinberg-Dörfl, Unterrabnitz, Schwendgraben, Piringsdorf, Lockenhaus Bezirk Oberwart: Pinkafeld, Wiesfleck, Markt Allhau, Wolfau, Grafenschachen, Neustift an der Lafnitz, Loipersdorf-Kitzladen, Oberwart, Kemeten, Litzelsdorf, Unterwart, Schachendorf

Pinkafeld, Wiesfleck, Markt Allhau, Wolfau, Grafenschachen, Neustift an der Lafnitz, Loipersdorf-Kitzladen, Oberwart, Kemeten, Litzelsdorf, Unterwart, Schachendorf Bezirk Güssing: Kukmirn, Wörterberg, Hackerberg, Ollersdorf, Olbendorf, Burgauberg-Neudauberg, Bocksdorf, Rohr, Stegersbach, Bildein

Kukmirn, Wörterberg, Hackerberg, Ollersdorf, Olbendorf, Burgauberg-Neudauberg, Bocksdorf, Rohr, Stegersbach, Bildein Bezirk Jennersdorf: Rudersdorf, Eltendorf, Mogersdorf, Minihof-Liebau, Jennersdorf, Neuhaus am Klausenbach

