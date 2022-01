Im Burgenland gab es im Vorjahr so wenige Verkehrstote wie noch nie seit Bestehen der Unfallstatistik, macht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aufmerksam.

BURGENLAND. Nach vorläufigen Daten kamen im Vorjahr im Burgenland im Straßenverkehr acht Menschen ums Leben, im Jahr 2020 waren es 18.

Im Bundesländer-Vergleich der niedrigste Wert

„Das Burgenland hat nicht nur die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten seit Bestehen der Unfallstatistik erreicht, sondern auch die niedrigste Anzahl, die es je in einem Bundesland gab", stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Der österreichweit niedrigste Wert war bisher neun, erreicht von Vorarlberg im Jahr 2015.

Sicherheitsmaßnahmen wirken

Die bisher niedrigste Anzahl an Verkehrstoten verzeichnete das Burgenland im Jahr 2018 mit 13, im Jahr 2003 wurden Burgenland noch 52 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet.

„Die Verkehrssicherheitsmaßnahmen auf Landesebene sowie in den Gemeinden und Städten wirken. Dem einzig akzeptablen Ziel in der Verkehrssicherheit, null Verkehrstote, gilt es durch weitere Maßnahmen so nahe wie möglich zu kommen", betont VCÖ-Sprecher Gratzer.

Österreich: Anstieg der Zahl der Verkehrstoten

Österreichweit ist die Zahl der Verkehrstoten von 344 im Jahr 2020 auf 359 im Vorjahr gestiegen. Hauptunfallursache der tödlichen Unfälle war zu hohes Tempo vor Ablenkung.

Eine wichtige Maßnahme für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen, so wie es beispielsweis in der Schweiz gilt. Auch in 22 der 27 EU-Staaten ist das Tempolimit auf Freilandstraßen mit 90, 80 oder 70 km/h niedriger als in Österreich, so der VCÖ in einer Aussendung.

Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Auch präventive Maßnahmen, wie Bahn- und Busverbindungen in den Regionen sowie die Discobusse erhöhen die Verkehrssicherheit. Denn das tödliche Unfallrisiko war in den vergangenen drei Jahren mit dem Pkw 15 Mal so hoch wie mit dem Bus und sogar 78 Mal so hoch wie mit der Bahn, wie eine VCÖ-Analyse zeigt.

Verkehrstote im Burgenland seit 2010

Jahr 2021: 8 Verkehrstote (vorläufige Daten)

8 Verkehrstote (vorläufige Daten) Jahr 2020: 18 Verkehrstote

18 Verkehrstote Jahr 2019: 32 Verkehrstote

32 Verkehrstote Jahr 2018: 13 Verkehrstote

13 Verkehrstote Jahr 2017: 25 Verkehrstote

25 Verkehrstote Jahr 2016: 19 Verkehrstote

19 Verkehrstote Jahr 2015: 24 Verkehrstote

24 Verkehrstote Jahr 2014: 22 Verkehrstote

22 Verkehrstote Jahr 2013: 17 Verkehrstote

17 Verkehrstote Jahr 2012: 30 Verkehrstote

30 Verkehrstote Jahr 2011: 21 Verkehrstote

21 Verkehrstote Jahr 2010: 20 Verkehrstote

Quelle: BMI, Statistik Austria, VCÖ 2022