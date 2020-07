Erich Trummer, Präsident des Verbands sozialdemokratischer Gemeindevertreter im Burgenland (GVV), kritisiert in einem offenen Brief an den Bundeskanzler sowie an den Finanzminister das „Aufsichtsversagen zentraler staatlicher Instanzen“ in der Causa „Commerzialbank Mattersburg“.

BURGENLAND. Erich Trummer stellt in dem Brief unter anderem die Frage, warum die Kontrollmechanismen nicht funktioniert haben. So hatte die etwa die Finanzmarktaufsicht (FMA) bereits länger Kenntnis von Unregelmäßigkeiten bei der Commerzialbank.

Rechtliche Schritte

„Es ist unsere Aufgabe, als größte Interessensvertretung der Gemeinden im Burgenland, darauf hinzweisen, dass hier – aus unserer Sicht – auch ein Aufsichtsversagen zentraler staatlicher Instanzen gegeben hat.“ Außerdem schreibt Trummer in dem offenen Brief: „Eine genau Prüfung zum damaligen Zeitpunkt hätte möglicherweise ein Großteil des Schadens, der heute, 2020, zu Tage tritt, verhindert.“ Die Gemeinden müssen sich deshalb vorbehalten, mögliche rechtliche Schritte gegen die Organe der Republik Österreich einzuleiten.

Einlagensicherung auch für Gemeinden

Außerdem fordert der Gemeindevertreterverband auch eine gesetzliche Einlagensicherung für Gemeinden in „adäquater Höhe“. Trummer fordert abschließend Bundeskanzler und Finanzminister auf, Whier Verantwortung für die Unzulänglichkeit der staatlichen Prüforgane zu übernehmen und rasch entsprechend finanzielle Hilfe seitens des Finanzministeriums für die betroffenen Gemeinden zur Verfügung zu stellen.“

Hier der offene Brief in voller Länge:

Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz

Herrn Bundesfinanzminister Mag. Gernot Blümel