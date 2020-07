Krönender Abschluss der Supercoach-Wahl war die Siegerehrung im Techlab in Eisenstadt.

EISENSTADT. Auch wenn einige Bezirkssieger bei der Preisübergabe nicht anwesend sein konnten, war es ein würdiger Abschluss der diesjährigen Wahl der beliebtesten Nachwuchstrainer des Burgenlandes.

Bezirksblätter Burgenland-Geschäftsführer Walter Art und LR Christian Illedits gratulieren Supercoach-Landessieger Gerhard Pahr.

Mehr als 450.000 Stimmen

Aufgrund der Corona-Krise wurde die Frist für die Stimmabgabe um einige Wochen verlängert. Die Folge davon war ein neuer Rekord – mit insgesamt mehr als 450.000 abgegebenen Stimmen.

Etwa die Hälfte davon entfielen auf den überlegenen Gewinner der Wahl: dem Trainer der U9 des ASV Nickelsdorf, Gerhard Pahr. Er wurde bereits im Jahr 2014 zum beliebtesten Nachwuchstrainer des Landes gewählt.

Bezirkssieger Peter Hofer (SC Oberpullendorf) und LR Christian Illedits

Gerhard Pahr: beliebt und erfolgreich

Ein Trainer, der nicht nur beliebt, sondern auch erfolgreich ist. So gewann er im Vorjahr mit seinem Team den Meistertitel. „Das war eigentlich auch ausschlaggebend, dass die Eltern gemeint haben, wir machen beim Supercoach mit“, erzählt Pahr, der nach den coronabedingten Einschränkungen darauf hofft, im August wieder Matsches spielen zu können. „Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es wieder einen Normalbetrieb gibt“, so der glückliche Gewinner der Supercoach-Wahl.

Attraktive Preise für den Landessieger

Er durfte sich über einige attraktive Preise freuen. Neben einer Trophäe, die ihm von Sportlandesrat Christian Illedits überreicht wurde, gibt es für sein Nachwuchsteam Sportshirts, gesponsert von Teamsport Stefanits aus Hornstein sowie ein Trainingslager für das komplette Team für drei Tage inklusive Übernachtung und Verpflegung im Landessportzentrum Viva in Steinbrunn. Der Gutschein dafür wurde ihm persönlich von Sonja Barwitius, Assistentin der Geschäftsführung, überreicht. Außerdem darf sich „Supercoach“ Pahr über einen Relax-Kurzurlaub für drei Tage in der St. Martins Therme & Lodge freuen.

Bezirksblätter Burgenland-Geschäftsführer Walter Art und LR Christian Illedits gratulieren Bezirkssieger Andreas Zankovitsch (SC Eisenstadt).

Die Bezirkssieger

Geehrt wurden auch die Bezirkssieger, von den Andreas Zankovitsch vom SC Eisenstadt, Peter Hofer vom SC Oberpullendorf und Gerhard Wolfger von der Spielgemeinschaft Avita Therme persönlich anwesend waren. Für sie und die weiteren Bezirkssieger – Edwin Janosch (Raabtal Juniors), Gerhard Neubauer (Nachwuchs Punitz) und Andreas Windisch (ASV Draßburg) – gibt es als Preise eine Trophäe, einen Relaxtag in den St. Martins Galerien für zwei Personen sowie Sportshirts für die Nachwuchsteams von Teramsport Stefanits.

Die Fans von Supercoach Gerhard Pahr sorgten für gute Stimmung.

Nachwuchstrainer vor den Vorhang

Sportlandesrat Christian Illedits gratulierte allen Gewinnern und wies auf die Bedeutung des Nachwuchssports hin. „Wenn du keinen Nachwuchs hast, hast du keine Spitzensportler, aber auch keinen Breitensport. Deshalb ist es auch wichtig, die Trainer vor den Vorhang zu bitten, die sonst nicht so in den Vordergrund treten – weil sie das eben aus Selbstverständlichkeit machen, und weil sie es gerne machen“, so Illedits.

Viel Applaus für die beliebtesten Nachwuchstrainer gab es unter anderem auch vom Bezirksblätter Burgenland-Geschäftsführer Walter Art, Eva-Maria Schimak vom ASVÖ Burgenland und Monika Kuster vom ASKÖ Neusiedl am See.