Frau in der Wirtschaft lud zu "BE YOURSELF"

07.09.2018, 18:30 Uhr

Im Modehaus Stöcker in Fraham präsentierten 21 Unternehmerinnen ihre Dienstleistungen und Produkte

FRAHAM. Von 10 Uhr bis 15.30 Uhr gab es Präsentationen, Beratung und Ausstellung von 21 gewerbetreibenden Frauen. Das Rahmenthema war Geist, Körper und Seele. Die dargebotenen Dienstleistungen und Produkte reichten von Kosmetik, über Lebensberatung bis zu Energetik. Eine Herbst-Modeschau des Gastgebers rundete das Programm ab. Der Hausherr Peter Stöcker hieß die Ehrengäste und die Vertreterinnen und Vertreter von Frau in der Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) willkommen. Dann begrüßten die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FidW) Karin Aigner und die stellvertretende Vorsitzende Dietlinde Wegerer die Gäste. Unter diesen befand sich auch die FidW-Landesvorsitzende Margit Angerlehner, der WKO Obmann des Bezirks Eferding Michael Pecherstorfer, dessen möglicher Nachfolger im Amt Christian Prechtl und der Geschäftstellenleiter der WKO in Grieskirchen und Eferding Hans Moser.