"Bei uns fällt keine Polizeistreife aus"

27.07.2017, 07:00 Uhr

Zwölf Vollzeitstellen sind beim Bezirkspolizeikommando in Eferding und Grieskirchen unbesetzt. SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Erich Pilsner sieht dadurch die Sicherheit gefährdet.

BEZIRK (fui). „Dienstposten, die es nur auf dem Papier gibt, helfen nicht mehr als Pappkameraden“, macht SPÖ Bezirksparteivorsitzender Erich Pilsner deutlich, "Die unbesetzten Dienstposten schaden der Arbeitsqualität und sind eine Belastung für die im Dienst stehenden Beamten – gerade für jene mit kleinen Kindern."Die Kritik Pilsners bezieht sich auf die fehlenden Polizeikräfte in den Bezirken Eferding und Grieskirchen. Insgesamt zwölf Vollzeitkräfte fehlen dem Bezirkspolizeikommando im Moment. "Insgesamt haben wir in Grieskirchen und Eferding 125 Kräfte im Dienst – also einen Fehlstand von etwa 10 Prozent. Das ist gerade noch akzeptabel, aber mehr dürfen nicht wegfallen", erklärt Bezirkspolizeikommandant Christian Stemmer. Pilsner warnt aber vor den vielen unbesetzten Posten: "Die Polizei braucht volle Besetzung, um auch die volle Sicherheit garantieren zu können. Diese angespannte Personalsituation muss sich rasch verbessern.""Der Fehlstand ergibt sich durch natürlichen Abgang in die Pension. Nichts desto Trotz fallen keine Streifen aus und wir können die Sicherheit weiterhin gewährleisten. Natürlich fallen mehr Überstunden an, aber auch die halten sich in Grenzen", erklärt Stemmer. Ausgebildet wird der Polizeinachwuchs für ganz OÖ durch die Landespolizeidirektion in Linz. "Das LPD legt auch fest, wo in Oberösterreich die neu ausgebildeten Beamten zum Einsatz kommen verteilt diese gleichmäßig über die Dienststellen", so Stemmer.