Wien ist im Grund eine saubere Stadt. Der Müll wird ständig entleert, Straßen werden händisch, sowie mit großem Gerät gekehrt, und das vor allem im regelmäßigen Abstand. Dies trifft auf fast ganz Wien zu, denn in Favoriten sieht die Welt anders aus. Es hat den Anschein, dass die Mitarbeiter der MA48 das Gebiet südlich vom Hauptbahnhof meiden. Denn die Straßen, Plätze und Parkanlagen sind mit Müll übersät. Während in der Innenstadt oder entlang der Mariahilfer Straße ständig Straßenkehrer verkehren, verkehrt entlang der Favoriten Hauptstraße immer derselbe, verzweifelte (Anmerkung) Straßenkehrer, der nicht weiß, wo er anfangen soll. Das Problem tritt nicht erst seit ein paar Wochen auf, sondern wird seit Jahren immer schlimmer. Die Parks sind voller Müll und fördern somit die Rattenplage und ganze Straßenzüge und Plätze könnten in Neapel sein, statt in der lebenswertesten Stadt der Welt.

Auf mehrmalige Nachfrage bei der MA48 (Müllabfuhr und Straßenreinigung) hieß es, dass die MA48 nicht zuständig sei. Diese Aussage ist dahingehend interessant, denn es gibt keine andere Magistratsabteilung, die für ähnliche Zwecke eingerichtet ist.

Die Stadt Wien scheint hier wieder einmal in Favoriten zu sparen, obwohl nach der letzten Wien Wahl die Gebühren für Abwasser und Müllentsorgung deutlich erhöht wurden. Favoriten ist der einwohnerstärkste Bezirk in Wien, welcher somit eine starke Einnahmequelle der Stadt Wien ist. Was die Ausgaben betrifft, ist der 10. Bezirk eher am unteren Ende zu finden. Investitionen, Sanierungen oder andere Angelegenheiten der öffentlichen Hand werden gar nicht oder erst sehr spät durchgeführt. Wie wenig der 10. Wiener Gemeindebezirk der Stadtregierung bedeutet, ist im aktuellen Wahlkampf deutlich zu erkennen. Zumal es sich bereits abzeichnen, dass nach der Wien Wahl die Gebühren erneut erhöht werden.