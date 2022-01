Ein schöner Spaziergang in Schönbrunn. Ob es der Klimawandel ist, dass über die Statuen im Schlosspark heuer keine Holzkastel gestülpt wurden? Weiß man im Voraus, dass der ganze Winter mild verlaufen wird?

Jedenfalls sind die Statuen in aller Pracht zu bewundern. Das Wasser in den diversen Becken ist nur teilweise gefroren, so können die Enten und die Möwen heiter weiter plantschen. Man kann im winterlichen Sonnenschein die schön renovierten Bauten (zB die künstliche Ruine) und Brunnen (Neptun-, Najaden-, Obeliskenbrunnen) bewundern. Die Infotafeln sind sauber und gut leserlich.

Ein schöner, erholsamer und ruhiger Spaziergang in historischer Umgebung.