Restlkochen in der Pandemie.

Von den gestrigen roten Rüben (sieh Rezept Ro Rü Mo) ist noch ein Restl übrig. Ebenso ist im Kühlschrank ein bald ablaufender, fertig gekaufter Plunderteig.

Ich habe also in einer leicht beölten Pfanne die Roten Rüben, das Grün von Jungszwiebeln und ein paar Paradeiser klein gehackt zusammen angebrutzelt. Es kamen noch einige Haferflocken und Petersilie dazu. Gewürzt wurde mit Koriandersamen gemahlen und Currypulver. Ich leerte diese Mischung in einen tiefen Teller, denn die wegen des Gechmackes ungeputzte(!) Pfanne wird weiter verwendet; ich lege den Plunderteig ausgebreitet über die Pfanne. Ich fülle das bunte, hauptsächlich rote Gemüse darüber und falte nun die Zipfel des Plundesteigblattes zusammen. So kommt es in den 180 Grad heißen Backofen und ergibt nach ca. 30 Minuten eine köstliche warme Hauptspeise. Der Rest schmeckt am nächsten Tag auch kalt.

Man kann den Teig vor dem Backen mit Ei oder Milch bepinseln und Sauerrahm dazu servieren.

Im kaukasischen Georgien nennt man ähnlich aussehende Fladen (Teig oben-unten-rundherum) Chatshapuri, die sind dort aber fast immer nur mit mehreren Sorten Käse gefüllt.

Ich habe dieses Rezept hier schon ein bisschen variiert.