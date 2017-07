Sommerrezept ligurische Erdäpfel

17.07.2017, 00:17 Uhr

Ich nehme gleiche Mengen geschnittene Zwiebeln und geschälte, in Würfeln geschnittene Erdäpfel. Ich salze es, Pfeffer tut auch gut. Ich mische nicht zu wenig schwarze Oliven darunter, am besten die schrumpligen mit Kernen, denn die sind am aromatischesten. Ich begieße es reichlich mit Olivenöl und schiebe das Gericht in einem Mikrowellengeschirr oder "Jenaer Glas"-Geschirr für 20 Minuten bei 600 Watt in die Mikrowelle.Das muss man warm essen, es ist zu viel Öl für den mitteleuropäischen Gaumen darauf. Es ist eine köstliche Hauptspeise, grüner Salat passt gut dazu.