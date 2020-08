An der Handelsakademie in der Flachgauer Stadtgemeinde Neumarkt am Wallersee kann ab Herbst wieder eine Abendmatura im zweiten Bildungsweg absolviert werden.

NEUMARKT. Im kommenden Herbst startet an der Handelsakademie in Neumarkt am Wallersee wieder eine Abendmatura. Unternehmerisches Denken, Allgemeinbildung und IT-Kompetenzen machen die Absolventen fit für die digitale Zukunft. Es gibt keine Aufnahmeprüfung und der Schulbesuch ist kostenlos. Auch für Kurzentschlossene ist es noch nicht zu spät: Die Anmeldungen laufen noch, einige Plätze sind noch frei. Am 9. September findet um 18 Uhr im Foyer der HAK Neumarkt ein Infoabend statt. Interessierte finden alle Informationen zur Abendmatura aber auch online auf www.hak-neumarkt.com.

Fit bleiben für den Beruf, ist die Devise der Abendschüler.

Foto: Hak Neumarkt

Bringen Erfahrung mit

Die Schüler der “Abend.HAK Neumarkt” haben höchst unterschiedliche Karrierewege hinter sich und kommen aus verschiedenen Altersgruppen. “Manche haben eine berufsbildende mittlere Schule absolviert und sind nun auf dem Weg zu ihrem Karriere-Upgrade, andere wieder haben schon mehr als 10 Jahre Berufserfahrung und sind bereit für neue Herausforderungen, eventuell auch für eine berufliche Veränderung”, erklärt HAK-Schulleiter Christoph Rosenstatter. “Einige schließen ein Studium an Universitäten oder Fachhochschulen nicht aus, für manche ist es der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben nach der Kinderpause. Ein Ziel verfolgen alle Angemeldeten: Fit sein für die beruflichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.”

Bürgermeister Adi Rieger und Hak-Schulleiter Christoph Rosenstatter freuen sich über das Bildungsangebot für Erwachsene.

Foto: Hak Neumarkt

In der Schule und E-Learning von zu Hause aus

Besonders geschätzt wird in der Abend-HAK die Möglichkeit, sich mit Berufstätigen und Lehrern auszutauschen. Jeweils am Dienstag und Mittwoch und jeden zweiten Montag findet von 18 bis 22 Uhr Unterricht mit innovativen Lernkonzepten in der Schule statt (Präsenzphase). Dazu kommt E-Learning mittels PC oder Laptop, bequem von zu Hause aus. Die Arbeit im Team stärkt die Eigenverantwortung und die Lösungskompetenz. Je nach Vorbildung können Module angerechnet werden. Damit kann sich die Ausbildung von 8 Semestern für die Matura oder 4 Semestern für den Handelsschulabschluss erheblich verkürzen.

Informationen zur Abend-HAK Neumarkt gibt es auf der Homepage der HAK.HAS Neumarkt: www.hak-neumarkt.com. Fragen zur Einstufung im Modulsystem oder zur Anmeldung werden per E-Mail an abend.hak@hakneumarkt.at persönlich beantwortet.

