Die Plusregion Flimmerkiste, konnte dank den Lockerungen durch die Bundesregierung auch 2020 stattfinden und flackerte somit bereits das dritte Mal über die Plusregion Kinowände.

STRASSWALCHEN. Trotzdem aber leider in abgespeckter Form, weil das Wetter nicht mitspielte. Von Juni bis August sollten in Kooperation mit "DAS KINO" gesamt fünf Filmhighlights gezeigt werden, es wurden aber nur zwei cineastische Kinoabende in Straßwalchen draus. Insgesamt lockte die Flimmerkiste trotz der schwierigen Situation knapp 600 Kinobegeisterte und Filmliebhaber zu den Kinos unterm Sternenhimmel.

Kino etwas anders

Zugewiesene Sitzplätze, Kartenreservierungen, Abstand halten, Desinfektionsmittel, Warn- und Hinweisschilder: "Als wir Anfang des Jahres in die Planung der FLIMMERkiste gingen, ahnte noch keiner, dass die heurige Kino-Saison etwas anders werden könnte. Aber mit viel Teamwork, einigen Jour fixe, Beratungsgesprächen, Schulungen und Kursen konnten wir sicherstellen, dass die Flimmerkiste 2020 über die Leinwand flimmern kann", so Julia Mauberger, Geschäftsführerin der Plusregion.

Mehr als reines Kino

Die Plusregion Flimmerkiste hat sich von Beginn an zum Anspruch gemacht, mehr als reines Kino zu sein. Darum war im Rahmen der Kinoabende auch immer Platz für begleitendes Rahmenprogramm sowie Angebote der regionalen Betriebe. So sorgte ein DJ sowie eine Feuershow in Juli für Staunen und im August zeigte der Turnverein Straßwalchen was in ihnen steckt. Im Fokus stand dabei immer, das vielfältige Angebot der Region zu präsentieren und abwechslungsreich zu halten und vor allem "sichtbar zu machen". "Es ging uns dabei aber auch darum, einfach "Nachbarn" zusammenzubringen und untereinander bekannt zu machen. Und zwar an Orten, die sie in ihren Ortsteilen und innerhalb der Plusregion Gemeinden und der Region Salzburger Seenland mögen", freut sich Mauberger . So ist die Plusregion Flimmerkiste als gesamtheitliches regionales Projekt zu betrachten, welches sich aus der Summe einzelner regionaler und individueller Bausteine zusammensetzt, die die Region lebendig und (er)lebbar werden lassen und einen wertvollen Beitrag für das kulturelle und soziale Leben in Köstendorf, Neumarkt und Straßwalchen leisten.

Danke sagen

Das Team der Plusregion möchte sich hiermit noch einmal bei allen Kinobesuchern für Ihr Kommen, Ihre Geduld und Ihr Verständnis bedanken. "Was mich ganz besonders freut ist, dass sich die Besucher trotz der Sicherheitsmaßnahmen, Vorschreibungen und Regeln alle sehr gemeinschaftlich, rücksichtsvoll und verständnisvoll verhalten haben. Natürlich wäre ein Projekt dieses Ausmaßes ohne der Unterstützung vieler helfender Hände, Befürworter und Sponsoren nicht umsetzbar gewesen, daher auch an dieser Stelle herzlichen Dank. Wir sind gespannt und freuen uns auf eine Weiterführung im nächsten Jahr", so Mauberger.