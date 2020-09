Das Freiraumtheater Wals lädt zu vier Vorstellungen der Komödie in die Bachschmiede. Premiere ist am 18. September um 19.30 Uhr.

WALS (schw). Schwer unter Druck gerät Hubert König, der Ehemann von Marina, die ihm schon länger misstraut. Sie will nicht mehr an seine "Tante" glauben, die er immer wieder besuchen muss. Er kann ihr auch nicht erklären, wieso er ständig neuwertige Haushaltsgeräte von seiner Tante mitbringt. Auch im gemeinsamen Hotel laufen die Dinge nicht mehr so rund wie sie sein sollten. Der Aufzug ist defekt, die Köchin, die in ständigem Krieg mit dem Hotelportier steht, ist grantig und der Baron zeigt sich dem Stubenmädchen äußerst zugeneigt. Dazu kommen noch die folgenschwere Fehlbuchung einer amerikanischen Touristin sowie Melanie Tauber - MMag. Dr. Melanie Tauber...

Hotel König, eine Komödie in drei Akten von Claudia Kanschat. Bearbeitung und Regie: Wolfgang Kandler.

Premiere ist am 18. September um 19.30 Uhr in der Bachschmiede Wals

Weitere Aufführungen: 19., 25. und 26. September, jeweils um 19.30 Uhr.

Eintritt: 14/12/10 Euro

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre: 8 Euro

Abendkasse: +2 Euro

Die Walser Theatergruppe FreiraumTheater freut sich auf Ihren Besuch!