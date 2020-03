Die Polizei berichtet von einer Sachbeschädigung in Straßwalchen.

STRASSWALCHEN. In einem Lokal in Straßwalchen kam es kürzlich laut Polizei zu einer Sachbeschädigung: Ein stark betrunkener Lokalgast (ein 20-jähriger Straßwalchner) riss einen Heizkörper von der Wand, wodurch es zum Austritt einer größeren Menge Heizungswasser im Lokal kam. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der 20-Jährige kündigte laut Landespolizeidirektion eine vollständige Schadenswiedergutmachung an.

