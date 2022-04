Seit zehn Jahren sichert Adeg Kaufmann Johann Kienberger zusammen mit seiner Ehefrau Maria Kienberger die lokale Nahversorgung in der Gemeinde Strobl. Die Adeg-Philosophie „Land aufs Herz“ verkörpert der Familienbetrieb mit Leidenschaft für Land, Leute und Lokalität.

STROBL, SANKT WOLFGANG. Dass es ihren Adeg-Markt in Strobl schon seit zehn Jahren gibt, können Johann und Maria Kienberger immer noch nicht ganz fassen: „Ein Jahrzehnt ist wirklich schneller um, als man denkt. Aber wenn man seine Arbeit gerne macht, dann vergeht die Zeit eben wie im Flug“, erzählt Johann Kienberger glücklich. Der zweite Adeg Markt des Ehepaares wurde im Jahr 2012 in Strobl neu eröffnet. Der erste und ältere Markt in Rußbach befindet sich bereits seit einem Jahrhundert und aktuell in dritter Generation im Besitz der Familie von Maria Kienberger. Da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, öffnete im Juni 2020 auch noch ein Standort in St. Wolfgang seine Türen. Auf die vergangenen zehn Jahre in Strobl blicken Johann und Maria Kienberger mit Stolz zurück: „Was mich am meisten freut ist, dass sich in unserem Markt über die Jahre eine herzliche, offene und beinahe schon familiäre Stimmung entwickelt hat. Bei uns trifft sich der gesamte Ort und jeder kennt jeden. Das erleichtert auch die Arbeit wesentlich und motiviert einen jeden Tag aufs Neue“, erklärt Maria Kienberger strahlend. Auch abseits des Marktes setzt sich Familie Kienberger tatkräftig für das Gemeindeleben in Strobl ein und greift den örtlichen Vereinen unter die Arme.

Unterstützung für lokale Lieferanten

Neben dem menschlichen Miteinander liegt Johann und Maria Kienberger auch die Unterstützung von lokalen Lieferanten sehr am Herzen. Aktuell beziehen die beiden bereits zahlreiche Produkte von Betrieben aus der unmittelbaren Umgebung: von Honig und Marmelade angefangen über Holzofenbrot und Schafmilchprodukte bis hin zu frischem Fisch und Fleisch. „Sich für seine eigene Gemeinde einzusetzen bedeutet auch, ein verlässlicher Partner für örtliche Lieferanten zu sein. Je mehr lokale Produkte wir in unser Sortiment aufnehmen, desto mehr Qualität können wir unseren Kunden bieten. Außerdem sorgen wir dafür, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Ein perfektes System“, so Johann Kienberger. Diese Einstellung unterstützt auch Adeg Vorstand Jürgen Öllinger. „Lokalität, Bodenständigkeit und soziales Engagement sind nicht nur die Werte, welche ADEG auszeichnen, sondern auch das Schaffen von Familie Kienberger. Mit ihren insgesamt drei Standorten leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag für ihre Gemeinden. Ich freue mich sehr, dass sie ein Teil der ADEG Familie sind und wünsche ihnen und ihrem gesamten Team nur das Beste für die Zukunft.“

Land aufs Herz

Mit „Land aufs Herz“ startete ADEG kürzlich eine neue Kampagne und entwickelte damit den bisherigen Leitgedanken „Willkommen daheim“ weiter. „Land aufs Herz“ untermauert ab sofort die Marke Adeg und steht für die regionale Verwurzelung der ADEG Kaufleute und ihre Leidenschaft für Land und Leute.