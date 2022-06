Bernfried Grehl aus Erkrath in Deutschland verbringt seit zwei Jahrzehnten seinen Urlaub in der Pension Wald in Faistenau.



FAISTENAU. Bernfried Grehl kommt seit 20 Jahren nach Österreich um in Faistenau seinen Urlaub zu verbringen. Der treue Gast hat leider letztes Jahr seine Frau verloren und musste somit heuer sein 20jähriges Jubiläum alleine begehen. Man kam auch nicht nur einmal im Jahr zu Besuch, sondern meist sogar zweimal. Am meisten schätzt Grehl die Freundlichkeit in Faistenau, sowie die gute Ausgangslage für zahlreiche Unternehmungen und die Nähe zu den Seen.

Bernfried Grehl fühlt sich sehr wohl in Faistenau und wird auch künftig seinen Urlaub hier verbringen.

Foto: Pension Wald

Ehrenurkunde überreicht

Bei einem gemütlichen Beisammensein in der Unterkunft wurde die Ehrenurkunde sowie ein Geschenk überreicht. Familie Ebner von der Pension Wald freut sich über die Treue und gratulierte herzlich zum Jubiläum.

