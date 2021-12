Fünf Aussteller präsentierten in Oberndorf weihnachtliche Geschenke

OBERNDORF. Fünf Kreativ-Handwerker haben in Oberndorf eine Plattform gegründet und präsentieren künftig gemeinsam ihr Kunstwerk. Am Wochenende vor Weihnachten konnten Besucher bei Daniela Schneider Schmuck, bunt-schillernde Christbaumkugeln und lustige Häkel-Tiere erwerben. Glückwünschkarten, Polster und Handtaschen sowie selbst verfasste und illustrierte Kinderbücher bot Sylvia Gruber an. Teller, Tassen, Anhänger und Geschenke aus Keramik schuf Petra Brudl und Dekos aus Holz "Holzwerkerin" Claudia Schmutzler. Ebenso mit dem Material Holz beschäftigt sich Gerhard Schneider, der mit Drechselarbeiten aus unterschiedlichen Holzarten wie Brotdosen, Gewürzmühlen, Kugelschreiber, Schüsseln und mit Laser behandelte Objekte vor Ort war.