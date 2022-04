Seekirchen/Jambur: Wasser ist kostbar, sehr kostbar. Dennoch gibt es viele Gegenden Westafrikas großen Mangel. Die Dürre schreitet voran, Brunnen versiegen, Menschen, Tiere, Pflanzen sind stark betroffen. So stand der heurige Schwerpunkt in der Fastenzeit unter dem Thema "du kannst Menschen das Wasser reichen". Dank der bisherigen Unterstützung konnte noch vor Ostern mit dem Bohrloch begonnen werden. Auf etwa 25 Metern Tiefe gibt es ausreichendes Wasser, das für den Schulbau, konkret für die Ziegelherstellung in Jambur und für den Garten dringend benötigt wird.

Benötigt werden jetzt noch ein 2000 Liter Wassertank und eine leistungsfähige Solarpumpe. Mit den weiteren Spenden, können diese Arbeiten noch im April abgeschlossen werden.

Reiche auch du Menschen in Jambur das Wasser. Deine Hilfe macht es möglich, die unmittelbar für den Brunnen eingesetzt wird.



Info: gambia.sponsoring@sbg.at

Spendenkonto: AT52 3501 5000 0012 5401