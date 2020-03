Der junge Mattseer Segler Sebastian Slivon war in Italien sehr erfolgreich und holte Gold.

MATTSEE. Die Erfolgsserie des Salzburger Kaderseglers Sebastian Slivon, Union Yacht Club Mattsee (UYC) Mattsee, geht auch 2020 weiter. Bei der 420er WM Qualifikationsregatta in San Remo ( ITA ) im Yacht Club Sanremo beim Carnival Race 2020 der 420 und 470 segelte der 16 jährige SSM Schüler Sebastian Slivon, UYC Mattsee, mit seiner Kärntner Steuerfrau Rosa Donner, KSVL, auf den 1. Platz.

102 internationale Teams

An vier Tagen kämpften 102 Teams aus neun Nationen bei gutem Segelwind zwischen 8 und 15 Knoten um die Plätze.



„Erstmals werden heuer Mixed Teams - eine Frau und ein Mann am Boot - auch getrennt von den Männern gewertet. Dies deswegen, weil 2024 bei den Olympischen Spielen der 470er Mixed gefahren werden muss,“

erklärt Sebastian



"umso mehr freut es uns, die erste Mixed Wertung im 420er Segelsport klar gewonnen zu haben. Auch in der Gesamtwertung Men und Mixed zeigte uns der 8. Platz von 102 Teams, dass wir in der Europaspitze mitfahren können.“

Da die nächste Regatta in San Remo aufgrund des Corona Virus leider abgesagt wurde, geht es für das Team nun mit Trainings in Slowenien weiter und zu Ostern gilt es den Titel bei der Easter Regatta in Izola zu verteidigen.

