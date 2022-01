Der ehemalige Profifußballer von Austria Salzburg und heutige Fitness-Trainer sowie Spielerberater Florian Karasek (46) gründete im Jahr 2010 die „Frischluft Outdoor Fitness World" in Obertrum. Seither hat sich viel bei seinem Unternehmen getan und viele Projekte stehen bei seinem Unternehmen Frischluft Outdoor Fitness World in naher Zukunft an.

OBERTRUM. Der ehemalige Profifußballer von Wüstenrot Austria Salzburg und heutige Personal-Fitness-Trainer sowie Spielerberater bei der Sportagentur B360 Florian Karasek (46) gründete im Jahr 2010 die „Frischluft Outdoor Fitness World" in Obertrum. Seither hat sich viel beim Unternehmen des Vaters zweier Söhne getan und viele neue Projekte stehen bei "Frischluft Outdoor Fitness" in naher Zukunft an. Als Fitness-Pionier hat er bereits im Jahr 2010 erkannt, wie wichtig die Bewegung an der frischen Luft für die Menschen ist. „Das Trainieren in einem Fitness-Studio wurde mir damals ganz schnell zu langweilig", erklärt Karasek im Gespräch mit den BezirksBlättern Flachgau.

Fußball-Profi, Spieler-Scout, Fitness-Trainer

Florian Karasek betreut heute als Personal-Trainer noch immer ein paar seiner Stammkunden persönlich und ist als Spielerberater für junge Fußballer bei einer Sportagentur tätig. Der Gründer der "Frischluft Outdoor Fitness World" in Obertrum hat aber schon mehrere unterschiedliche berufliche Stationen hinter sich. Er besuchte die Volksschule in Obertrum und schloss das Gymnasium in Salzburg mit Matura ab. Er studierte Sportwissenschaften, Marketing, Management und Medien und war gleichzeitig in den Jahren 1998 bis 2003 Profifußballer bei den österreichischen Vereinen SV Braunau, Wüstenrot Austria Salzburg, SV Mattersburg und SW Bregenz. Im Jahr 2007 legte er zudem die Fußball-UEFA-A-Lizenztrainerprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Darüber hinaus war er schon ab dem Jahr 2008 Spieler-Scout für den deutschen Fußballverein VFB Stuttgart und ab dem Jahr 2012 für die deutschen Bundesligisten Schalke 04 und Bayer Leverkusen. Gleichzeitig gründete er im Jahr 2010 „Frischluft Outdoor Fitness World" in Obertrum.

"Frischluft Outdoor Fitness World"

Die Idee hinter der von Karasek entwickelten "Frischluft Fitness World" ist, wieder hinein in die Natur zu gehen und die dort vorhandenen Ressourcen für das Training zu nutzen. Es geht laut Karasek darum den Wald beim Training riechen zu können, die Bäche fließen zu hören, den Regen zu spüren, die Ruhe am Berg zu genießen und die unendliche Weite und Vielfalt der freien Natur zu nutzen.

Die "Frischluft Outdoor Fitness World" Franchise GmbH ist heute ein Sportunternehmen, das Fitness-Kurse und Personal Coachings für Privatpersonen und Firmen anbietet. Dabei trainieren die Trainer vorwiegend in der freien Natur und bieten ihren Kunden ein sehr individuelles Fitness-Training an. Das Unternehmen, welches in Obertrum gegründet wurde, hat heute mehrere Standorte in Österreich und Deutschland, die von den bestehenden Franchise-Nehmern geleitet werden.

Derzeit ist das Unternehmen "Frischluft Outdoor Fitness World" in einer Phase mit ein paar Veränderungen. Momentan wird von Florian Karasek und seinem Team an verschiedenen Innovationen gefeilt. Im Moment kann er aber noch nicht mehr dazu verraten. Die Corona-Krise hat das Unternehmen nicht so stark getroffen, weil man rechtzeitig mit Online-Trainingsmöglichkeiten auf die Umstände reagiert hat.

