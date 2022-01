Das Köstendorfer Heimatmuseum befindet sich im historischen Gebäude namens Kohbauernhaus. Das Gebäude wurde bereits im Jahre 1609 erstmals urkundlich erwähnt. Seit 38 Jahren ist der begnadete Sammler und Weltenbummler Josef Hemetsberger (82) dort ehrenamtlich als Kustos des Museums im Dienst und hat die Sammlung stets um weitere einzigartige, interessante und ganz besondere Stücke erweitert. Das Museum hat coronabedingt seit zwei Jahren geschlossen.

KÖSTENDORF. Das Kohbauernhaus stammt ursprünglich von anno 1609. Im Jahr 1893 wurde das Gebäude von der Gemeinde Köstendorf gekauft und dort wurde zunächst ein Armenhaus eingerichtet. Bis zum Jahr 1939 diente es dann auch als Bürgerspital beziehungsweise als Altenheim. Im Jahr 1983/84 wurde das gesamte Gebäude von der Gemeinde, vielen Spendern und freiwilligen Helfern grundlegend renoviert. Nach der Fertigstellung wurde das Museum im April 1984 eröffnet.

Über das Museum Das Kohbauernhaus in dem sich das Heimatmuseum Köstendorf befindet.

Das Heimatmuseum Köstendorf wurde in den Jahren 1980-1984 von Gemeindesekretär Josef Goiginger senior im Kohbauernhaus gegründet und eingerichtet. Er hat dafür über 40 Jahre gesammelt und die Bevölkerung der Gemeinde Köstendorf war sehr spendenfreudig, sodass zunächst 200 Exponate in fünf Räumen gezeigt werden konnten. „Im Jahr 1984 haben wir das Museum dann gemeinsam eröffnet. Im Laufe der Jahre habe ich die Sammlung immer mehr um weitere Stücke erweitert", erzählt der weltreisende und langjährig tätige Kustos Josef Hemetsberger. Die Schwerpunkte im Museum liegen auf Geschichte, den akademischen Maler Josef Mösl, Handwerk, Trachten, Fischerei, Jagd, landwirtschaftliche Geräte und Volkskunst. Das Museum öffnet normalerweise im Juni und ist bis Ende September geöffnet. Zusammengefasst ist es ein ländlich-bäuerliches Heimatmuseum mit ländlichen und handwerklichen Werkzeugen sowie auch sakralen Exponaten. Darunter befinden sich viele Leihgaben. Alte Urkunden und Zeugnisse werden ebenfalls gezeigt. Man findet im Museum auch einen typischen "Tante-Emma-Laden", eine einstige "Schönkammer" sowie die Josef-Mösl-Stube, die gerne für Veranstaltungen wie etwa Hochzeiten gemietet und genutzt wird.



Josef Mösl Gedächtnisstube Ein alter Kachelofen bestückt mit besonderen Sammlerstücken.

Josef Hemetsberger erklärt beim Rundgang durchs Museum im Gespräch mit den Bezirksblättern Flachgau: „Zu Ehren und zum Andenken an den berühmten akademischen Köstendorfer Maler Josef Mösl wurde im Museum eine ihm gewidmete „Gedächtnisstube" mit seinen Werken eingerichtet". Der berühmte Köstendorfer Maler Josef Mösl wurde im Jahr 1821 in der Moosmühle bei Weng in Köstendorf geboren. Von 1840 bis 1841 ging Mösl beim bekannten Salzburger Maler Sebastian Stief in die Lehre, ein Maler in der späten Zeit des Biedermeier. Später machte er eine Ausbildung zum akademischen Maler an der königlichen Kunstakademie in München.

Braumann-Ausstellung Von hier aus kann man einen Literaturpfad starten. Der Literaturpfad behandelt auf 12 Schautafeln unterschiedliche Interessensgebiete des berühmten Schriftstellers Professor Franz Braumann.

