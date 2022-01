Seit November 2020 gibt es das Therapiezentrum mit dem klingenden Namen „bewegungsFELD" in Faistenau. Geleitet wird die Praxis von Inhaberin Agnes Wölfle sowie ihrem Gatten und Inhaber Guido Wölfle. Das „bewegungsFELD" bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichen Therapieformen an und zwar alle unter einem Dach.



FAISTENAU. Das Therapiezentrum „bewegungsFELD" in Faistenau bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichen Therapieformen an. Das interdisziplinäre Team von Therapeuten ist bestens ausgebildet, in den verschiedensten Fachrichtungen spezialisiert und ist stets bemüht die beste Therapie für die Kunden zusammenzustellen. Zudem kann man hier an verschiedenen Kursen teilnehmen und Klettern. Die Räumlichkeiten des Therapiezentrums „bewegungsFELD" in Faistenau können für Gruppentraining, Individualtraining, Kurse, Schulungen, Seminare und andere Kleinveranstaltungen gemietet werden. Das Therapiezentrum wurde aus Vollholz gebaut und wurde mit einem komplett leimfreien System gebaut. Alle Therapieräume verfügen über Fußbodenheizung und sind zusätzlich mittels Wandheizung und Kühlung konditionierbar. Darüber hinaus gibt es in jedem Raum ein Waschbecken mit kontaktloser Armatur. Für die Therapieebene im Erdgeschoß kam ein leim- und metallfreies Vollholz-Bausystem zum Einsatz. Zwei Drittel der Innenwände und die Zimmerdecken sind mit Fichten- oder Zirbenholz ausgestattet. Die restlichen Wände sind mit natürlichem Lehm oder Kalk verputzt. Inhaber Guido Wöfle ließ das Therapiezentrum in Faistenau zusammen mit seiner Gattin nach eigenen Vorstellungen bauen wobei auch der ökologische Gedanke eine große Rolle spielte. „Wir wollen so viel wie möglich naturnahe Baustoffe am Menschen haben", so Guido Wölfle, der Inhaber des Therapiezentrums „bewegungsFELD" im Gespräch mit den BezirksBlättern Flachgau.

Verschiedene Therapieräume Einer der Therapieräume im „bewegungsFELD" in Faistenau.

Foto: Verena Schierl

Das Therapiezentrum verfügt über fünf Therapieräume. Diese können nach Vereinbarung mit Agnes Wölfle für therapeutische Arbeit, Einzeltherapie oder Therapien in Kleingruppen gemietet werden. Wölfle ist selbst ausgebildete Physiotherapeutin und Osteopathin. „Wir sind ein Team bestehend aus Physiotherapeuten, Osteopathen, einer Hebamme und Ergotherapeuten die sich ständig weiterbilden. Mein Wunsch war es, dass man für die Menschen möglichst viel Platz für Therapien bietet und einen Ort zu schaffen wo man sich wohlfühlen kann", so Wölfle. Im Therapiezentrum findet man auch eigene Räumlichkeiten um seine Kletterfähigkeiten zu verbessern. Eine große Kletterwand befindet sich im Bewegungsraum und die Boulderbox ist ein eigenständiger Raum.

Therapieformen und Kurse Das Therapiezentrum „bewegungsFELD" in Faistenau.

Foto: Emanuel Hasenauer

