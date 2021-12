Das Jahr 2021 war voll von großartigen sportlichen Events, vielen Meisterleistungen und Sport-Höhepunkten. Manche waren größer, manche fanden im kleineren Rahmen statt.

FLACHGAU, SALZBURG. Im gesamten Flachgau gibt es sehr viele erfolgreiche Vereine, Teams, Spitzensportler und tolle Mannschaften in den verschiedensten sportlichen Disziplinen. Das ganze Jahr über fanden spannende Sport-Ereignisse statt, über die die BezirksBlätter Flachgau berichteten. Angefangen von Triathlon, Orientierungslauf, Ringen, Golf über Karate, Rollstuhlsport bis hin zu Faustball. Da fand dieses Jahr die Weltmeisterschaft statt und Österreich errang den sensationellen zweiten Platz knapp hinter Deutschland. Thomas Geierspichler aus Anif gewann zwei Goldmedaillen bei den Rollstuhl-Bahnrennen bei den Para-Leichtathletik-Europameisterschaften in Bydgoszcz (Polen). Die Orientierungsläufer rund um den Orientierungsläufer Robert Merl aus Henndorf liefen bei der Orientierungslauf-Europameisterschaft in Neuenburg, Schweiz auf den hervorragenden zehnten Platz. Große Enttäuschung für Salzburgs Karateka rund um Alisa Buchinger und Stefan Pokorny: Sie verpassten die Olympia-Qualifikation für die olympischen Spiele in Tokio. In Eugendorf kümmert sich seit 2021 der Greenkeeper Bernhard Ufertinger um den Golfplatz. Die Walser Ringer begleiteten uns das ganze Jahr über mit tollen Leistungen und gewannen in dieser Saison ihren 54. Meistertitel. Im Juli 2021 fand der Trumer Triathlon statt. Mit dabei waren Ironman-Weltmeister Patrick Lange sowie Lukas Hollaus und Günther Matzinger. Kurz: ein sportliches Spitzenjahr.

Orientierungslauf Anna Simkovics, Mathias Peter, Robert Merl und Laura Ramstein (von links) liefen auf den guten zehnten Platz.

Foto: Jasmina Gassner

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Das österreichische Team der Orientierungslauf-Sprint-Staffel war bei der Orientierungslauf-Europameisterschaft in Neuenburg, Schweiz, dabei. Anna Simkovics, Mathias Peter, Robert Merl und Laura Ramstein (von links) liefen dabei auf den guten zehnten Platz.

Die Walser Ringer Zum Abschluss der Ringer-Europameisterschaft in Warschau (Polen) sorgte Ringer Markus Ragginger vom Ringerclub A.C. Wals im griechisch-römischen Stil mit dem fünften Platz.

Foto: A.C. Wals

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Zum Abschluss der Ringer-Europameisterschaft in Warschau (Polen) sorgte Ringer Markus Ragginger vom Ringerclub A.C. Wals im griechisch-römischen Stil mit dem fünften Platz für die Top-Leistung der Nationalmannschaft und zugleich für eine kleine Sensation.

Neuer Greenkeeper Bernhard Ufertinger ist der neue Head-Greenkeeper am Golfplatz in Eugendorf.

Foto: Emanuel Hasenauer

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Bernhard Ufertinger aus Bad Reichenhall ist der neue Head-Greenkeeper am Golfplatz in Eugendorf. Er kümmert sich mit seinem Team um die Instandhaltung des Golfplatzes in Eugendorf, wobei sein Spezialgebiet insbesondere das Grün des Golfrasens ist.

Olympia ganz nah Alisa Buchinger und Co. schieden beim finalen Qualifikationsturnier in Paris leider früh aus.

Foto: Emanuel Hasenauer

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Salzburgs Karateka haben beim Olympia-Qualifikations-Turnier in Paris Podestplätze und damit die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verpasst. Alisa Buchinger und Co. schieden beim finalen Qualifikationsturnier in Paris leider früh aus.

Doppel-Gold Der zweifache Paralympic-Sieger Thomas Geierspichler hat bei den Para-Leichtathletik Europameisterschaften in Bydgoszcz (Polen) zwei Goldmedaillen gewonnen. Beim 1.500er-Rennen siegte der Rennrollstuhlfahrer aus Anif überlegen.

Foto: Petra Dissertori

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Der zweifache Paralympic-Sieger Thomas Geierspichler hat bei den Para-Leichtathletik Europameisterschaften in Bydgoszcz (Polen) zwei Goldmedaillen gewonnen. Beim 1.500er-Rennen siegte der Rennrollstuhlfahrer aus Anif überlegen.

Silber bei der Weltmeisterschaft Das Faustball-Frauennationalteam mit Annika Huber aus Seekirchen gewann bei der Weltmeisterschaft in Grieskirchen sensationell die Silbermedaille.

Foto: Stefan Gusenleitner - ÖFBB

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Das Faustball-Frauennationalteam mit Annika Huber aus Seekirchen gewann bei der Weltmeisterschaft in Grieskirchen sensationell die Silbermedaille. Im Finale musste sich das österreichische Frauen-National-Team Deutschland geschlagen geben.