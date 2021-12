Gerald Reisecker ist der neue Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fuschlseeregion. Er übernahm am 15. Dezember 2021 die Agenden seiner Vorgängerin Hildegund Schirlbauer, welche ab Jänner 2022 die Geschäftsführung des Salzburger Heimatwerks übernehmen wird.



FUSCHL AM SEE, FAISTENAU, EBENAU, HINTERSEE, KOPPL, HOF BEI SALZBURG. Gerald Reisecker übernahm kürzlich die Agenden von seiner Vorgängerin Hildegund Schirlbauer, welche ab Jänner 2022 die Geschäftsführung des Salzburger Heimatwerks übernehmen wird. Er ist Familienvater und lebt mit seiner Familie in Koppl. Seinen Magister-Titel hat er an der Universität Salzburg im Fach Kommunikationswissenschaft erlangt und die Diplomarbeit schrieb er im Bereich Tourismus. Zudem hat er bereits viele Erfahrungen im Ausland, beispielsweise in Australien, sammeln können. Mitte Dezember hat er nun die Geschäftsführung des Tourismusverbandes Fuschlseeregion übernommen.

Große Fußstapfen Die Fuschlseeregion ist im Sommer und im Winter eine beliebte Destination für Sportler.

Foto: Tourismusverband Fuschlseeregion

Damit übernimmt Reisecker einen Tourismusverband, zu dem die Gemeinden Fuschl am See, Hof bei Salzburg, Faistenau, Hintersee, Koppl und Ebenau gehören. Zuvor war er bereits Geschäftsführer der Kulinarik-Beratungs-Agentur „Tischgesellschaft“ und des Vereins „Salzburger Agrarmarketing". Reisecker konnte sich im Bewerbungsprozess gegen viele Bewerber durchsetzen. Er tritt in große Fußstapfen, folgt er doch Hildegund Schirlbauer nach, die seit dem Jahr 2008 Geschäftsführerin der Fuschlsee Tourismus GmbH sowie seit 2017 des Tourismusverbandes Fuschlseeregion war. Sie wird im Jänner 2022 die Geschäftsführung des Salzburger Heimatwerkes übernehmen. „Wir sind im Moment bei der Einarbeitung und bei der Übergabe. Meine Vorgängerin Hildegund Schirlbauer war 13 Jahre lang da und hat hier eine großartige Arbeit geleistet", erklärt Reisecker im Gespräch mit den BezirksBlättern Flachgau.

Pläne für die Zukunft Ein herrliches Sommer- und Wintersportgebiet, die Fuschlseeregion.

Foto: Tourismusverband Fuschlseeregion

Die neuen Themen, die Gerald Reisecker nun angehen wird, betreffen vor allen Dingen den Tourismus, das Thema Nachhaltigkeit sowie Sport- und Kulturveranstaltungen. „Ich greife hier auf eine Top-Struktur zurück, was beispielsweise die Themen Wandern und Langlaufen betrifft. Wir sind eine Region für den Qualitätstourismus und wollen eine Ganzjahres-Destination werden. Die Fuschlseeregion war früher eher eine Sommer-Destination, es geht aber immer mehr in Richtung Ganzjahresdestination", so Reisecker. Das heißt, er und sein Team wollen auch vermehrt im Winter attraktive Angebote für Touristen schaffen. Dazu zählen neue kulturelle und kulinarische Angebote. „Das Thema Nachhaltigkeit ist uns natürlich dabei auch sehr wichtig", erklärt Reisecker.

Franz Schocher, Obmann des Tourismusverbandes Fuschlsee erklärt im Gespräch mit den BezirksBlättern Flachgau: „Hildegund Schirlbauer übergibt nach dreizehn Jahren sehr guter Zusammenarbeit ihr Amt an Gerald Reisecker. Mit ihm haben wir einen sehr guten Mann gefunden, der aus der Region ist. Er kennt die Region und die Akteure hier sehr gut. Zunächst gilt es das normale Tagesgeschäft abzuarbeiten. Wir wollen aufgrund der Corona-Zeit zunächst einmal das Bestehende erhalten und den Tourismusverband gut durch die nächsten Jahre bringen. Mit Gerald Reisecker haben wir jemanden, der vorausdenkt."

