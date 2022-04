Die 17jährige Seekirchnerin Larissa Sickinger holt sich beim Junior European Cup in Lignano Europacup-Silber.

SEEKIRCHEN. Eine starke Vorstellung lieferte die Seekirchenerin Larissa Sickinger (Judogym Salzburg-Seekirchen) beim Junior European Cup im italienischen Urlaubsort Lignano. Die 17jährige SSM-Schülerin muss sich erst im Finale der Ungarin Keller Rebekka geschlagen geben und erobert mit einer tollen Leistung Silber in der 52kg-Klasse und somit ihren ersten Europacup-Podestplatz

Tolle Leistungen

Knapp am Podium schrammt Sanjindo-Girl Dengg Elena (-70kg) vorbei. Nach dem sie beim letzten Junior European Cup in Portugal Bronze holte, belegt Elena diesmal mit drei Siegen und zwei Niederlagen Rang fünf. Ebenfalls einen EC-Podestplatz (Rang zwei) eroberte Vereinskollege Illmer Hubert in Portugal. Diesmal landet der 100kg-Kämpfer auf Rang sieben. Scharzl Tim (PSV Salzburg/-81kg) gewinnt seinen Auftaktkampf, scheidet mit einer Niederlage in der 2. Runde aus.

