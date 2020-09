Die Firma Teampool mit Firmensitz in Seekirchen st heuer erstmals als„Leading Employer“ in Österreich ausgezeichnet worden.



SEEKIRCHEN. LEADING EMPLOYERS ist in seiner Art das umfassendste Arbeitgeber-Bewertungssystem weltweit. Die Auszeichnung basiert auf Millionen frei verfügbarer Daten und berücksichtigt vielfältigste Qualitätskriterien. Diese sind insbesondere Mitarbeiterzufriedenheit, Image, HR-Expertise und betriebliches Gesundheitsmanagement und werden ganzheitlich betrachtet.Mehr als 40.000 Unternehmen in sämtlichen Branchen und Regionen Österreichs wurden im Zuge der Studie durchleuchtet.

Top Arbeitgeber

Nur das oberste Prozent aller Arbeitgeber darf sich als „Leading Employer“ bezeichnen. Damit zählt teampool nicht nur zu den führenden Personaldienstleistern, sondern auch zum Top 1 Prozent der Arbeitgeber in Österreich.Teampool hat sich auf die Kernbereiche Zeitarbeit, Personalberatung und Engineering spezialisiert. Mit aktuell zehn Standorten in Österreich und einem in Polen agiert der seit seiner Gründung unternehmergeführte Personaldienstleister international. Das Unternehmen wird von einer starken Philosophie getragen: Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Transparenz sind für teampool im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden selbstverständlich. „Die Kultur muss von teampool und seinen Mitarbeitern getragen werden, nur dann ist man am Markt authentisch,“ so die Überzeugung der Geschäftsführer Ewald Ottradovetz und Enrico Schnell.

