Wenn Stress zu Schmerzen führt

04.05.2018, 11:09 Uhr

Zu viel Ablenkung durch äußere Reize und gleichzeitig zu hohe Anforderungen an einen selbst sorgen für Dauerstress im Alltag. Selbst in der Freizeit gibt es häufig keine richtigen Ruhepausen mehr in denen man einfach nur für sich ist. Denn während der Fernseher läuft, müssen natürlich nebenbei noch die sozialen Netzwerke auf dem Handy gecheckt werden. So sind Geist und Körper ständig aktiviert und kommen gar nicht mehr in einen Entspannungszustand. Das schlägt sich wortwörtlich auf den Magen. Auch die Speiseröhre leidet unter psychischem Dauerstress. Die Folge sind Halsschmerzen und Sodbrennen. Das macht deutlich wie wichtig es ist auch mal ohne Ablenkung nur für sich selbst da zu sein.