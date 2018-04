01.05.2018, 00:01 Uhr

in Politikund Management,welche ihre Gedankengänge am liebsten nur in kryptischen Worten darlegen,anstatt Klartext zu sprechen ...Wenn Einer der sollte,Nichts tut,werden Die, die ihm vertrauten,rasch davon überzeugt sein,Jener,sei zu nurmehr Nichts, gut …* © Gerhard Windhager *