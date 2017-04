Neuer Standort bietet doppelt so viel Platz

24.04.2017, 16:07 Uhr

Mit dem Umzug an die neue Adresse schafft Hofer mehr Raum und mehr regionale Arbeitsplätze.

STRASSWALCHEN (jrh). Nach dem Motto „Doppelt hält besser“ wird die Hofer-Filiale in Straßwalchen am 27. April eröffnet. Das Bauwerk hat eine Verkaufsfläche von rund 1.300 Quadratmetern – 800 mehr als bisher. Der Lebensmittelhändler verlegt seinen Straßwalchener Standort von der Bergstraße 2 in die Braunauer Straße 8a. Damit vergrößert sich nicht nur das Gebäude, sondern auch das Personal. Gleich vier zusätzliche Mitarbeiter verstärken das neuformierte Hofer-Team. Insgesamt arbeiten 16 Mitarbeiter und zwei Lehrlinge in der neuen Filiale.

Nachhaltig dank Grünstrom

Das Sortiment im Snackbereich wird ausgebaut und der Innenbereich der Filiale wird unter anderem mit einer Vinothek und einem verlängerten Kühlregal ausgestattet. Die Filiale selbst wird mit nachhaltigem Grünstrom aus Österreich betrieben. Im Außenbereich stehen den Kunden mehr als 90 Parkplätze zur Verfügung. Die Hofer KG zählt übrigens mit knapp 480 Filialen und mehr als 10.000 Mitarbeitern zu den erfolgreichsten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern.