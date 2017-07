Vietnamesische FH-Studenten besuchten Salzburg

19.07.2017, 15:39 Uhr

Kontrolliertes Glücksspiel

Eines der Highlights der Reise war für die Gäste der Besuch des Salzburger Casinos im Schloss Klessheim. In Vietnam sind Glücksspiele für Einheimische verboten. Dort heißt es von offizieller Seite, dass dadurch die Bevölkerung vor Spielsucht bewahrt und Geldwäsche unterbunden werden soll – mit dem Effekt, dass viele nach Macau und Kambodscha ausweichen und dem Staat dadurch Steuereinnahmen in Millionenhöhe entgehen. In Klessheim startete Empfangschef Andreas Gietl vom Casino Salzburg mit Ausführungen zum Thema "Schutz vor Spielsucht". Die Studenten zeigten sich hier beeindruckt, wie konsequent in Österreich Besucherdaten erhoben und zur Kontrolle problematischen Spielverhaltens genutzt werden.