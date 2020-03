Aktuelle Meldungen der Polizei

Sachbeschädigung in Pregarten

PREGARTEN. Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Perg schlug am 25. Februar aus Wut und im betrunkenen Zustand bei einer Faschingsveranstaltung am Stadtplatz mit der Hand gegen die Auslagenscheibe eines Geschäftes, sodass das äußere Fensterglas der Auslage zerbrach. Dabei fügte er sich Schnittverletzungen an der rechten Hand zu. Diese wurden von einer zufällig anwesenden Rot-Kreuz-Mitarbeiterin erstversorgt. Die Rettung brachte den Burschen in das Klinikum Freistadt. Er wurde angezeigt.

Arbeitsunfall in Hagenberg

HAGENBERG. Am 27. Februar war ein 58-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in Hagenberg mit Gerüst-Arbeiten beschäftigt. Als er nach einem Kranhaken greifen wollte, sackte er plötzlich mit Schmerzen im Rücken zusammen. Er wurde vom Roten Kreuz ins UKH Linz eingeliefert.

Verkehrsunfall in Pregarten

PREGARTEN. Ein 88-jähriger Pensionist lenkte am 27. Februar seinen Pkw auf der Tragweiner Straße zur B 124. Bei der Kreuzung hielt er seinen Wagen vorschriftsmäßig an, da er links auf die Bundesstraße fahren wollte. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 45-jähriger Kraftfahrer aus Linz seinen Firmen-Lkw auf der B 124 Richtung Linz. Als sich dieser kurz vor der Kreuzung befand, bog der 88-jährige Pkw-Lenker unvermittelt in die Bundesstraße ein. Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen und leitete eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Durch die Wucht wurde der Wagen etwa 20 Meter in das angrenzende Feld geschleudert. Der Pkw-Lenker musste mittels Bergeschere von der Feuerwehr Pregarten aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 88-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von einem zufällig vorbeikommenden Arzt erstversorgt und im Anschluss vom Roten Kreuz ins AKH Linz eingeliefert. Der LKW-Lenker blieb unverletzt.

Verkehrsunfall in Hagenberg

HAGENBERG. Eine 72-jährige Frau lenkte ihren Pkw auf der Hagenberger Gemeindestraße Richtung Ortszentrum. Bei der Kreuzung mit der Salzstraße stand ein 46-Jähriger mit seinem Pkw und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Beim Einbiegevorgang übersah er den von links kommenden und bevorrangten Pkw der 72-Jährigen und touchierte diesen längsseitig. Durch den Anprall wurden die beiden Beifahrerseitenairbags ausgelöst. Die 72-jährige Pkw-Lenkerin klagte über Schulterschmerzen und suchte eigenständig das UKH Linz auf, wo eine ambulante Behandlung erfolgte. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall in Gutau

GUTAU. Am 29. Februar fuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Pkw samt Anhänger auf dem Areal des Altstoffsammelzentrums ein Stück zu den Containern nach vor. Dabei übersah er eine 68-jährige Frau, die seitlich neben dem Anhänger des Pkw stand und im Anhänger wühlte. Er fuhr ihr mit dem Reifen des Anhängers über den rechten Vorfuß, wodurch sie leicht verletzt wurde.