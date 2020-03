Aktuelle Meldungen der Polizei

FREISTADT. Eine 33-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann drangen ins Stadtamt ein und stahlen einen geringen Geldbetrag sowie zwei elektronische Geräte. Beide wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

NEUMARKT. Leicht verletzt wurde eine 39-jährige Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Güterweg Götschka. Sie war im Zuge eines Abbiegemanövers mit dem Pkw einer 23-jährigen Frau kollidiert.

RAINBACH. Am 8. März machte eine Frau mit dem Pkw ihres Brudes eine Probefahrt. Plötzlich bemerkte sie Rauch, der aus dem Motorraum kam. Kurze Zeit später stand das ganze Auto in Vollbrand. Der Schaden beträgt etwa 17.000 Euro. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Lenkerin wurde bei der BH Frreistadt angezeigt, weil der Wagen nicht für den Verkehr zugelassen war.



RAINBACH. Spielende Kinder fanden in Summerau eine Panzergranate. Sie wurde vom Entminungsdienst abgeholt und entsorgt.

TRAGWEIN. In einem Betrieb kam es zu einem Glimmbrand, den die FF Tragwein rasch löschen konnte. Der Sachschaden beschränkt sich auf den Bereich einer Antriebswelle.