HIRSCHBACH. Am 14. September ist Schulbeginn! Bürgermeister Wolfgang Schartmüller appelliert schon jetzt an alle Autofahrer, besondere Vorsicht walten zu lassen: "Durch unser Gemeindegebiet verlaufen viele Straßen, entlang derer Schulkinder unterwegs sind. Ich bitte alle Autofahrer, auf Sicht zu fahren und sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten." Besonders frequentiert ist die Pendlerroute nach Freistadt, die mitten durch die Ortschaft Auerbach führt. Schon im Vorjahr hatten sich dort besorgte Eltern an den Bürgermeister gewandt, um auf die Gefahren hinzuweisen, denen ihre Kinder im Straßenverkehr ausgesetzt sind.