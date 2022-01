FREISTADT. "Dass nun auch die SPÖ ein Primärversorgungszentrum in Freistadt will, ist eine erfreuliche Nachricht", sagt FPÖ-Stadtrat Harald Schuh. Er kommentiert damit Aussagen des Vorsitzenden des Pensionistenverbandes des Bezirkes Freistadt, Hans Affenzeller, auf meinbezirk.at. Der ehemalige SPÖ-Landtagsabgeordnete ist der Meinung, dass der Bezirk Freistadt drei solcher Einrichtungen brauche - nämlich in Freistadt, Pregarten und Unterweißenbach.

"Primärversorgungszentren sind die Zukunft der ländlichen Gesundheitsversorgung und an allen acht bisherigen Standorten in Oberösterreich ein voller Erfolg", sagt Schuh. "Die Bevölkerung profitiert von längeren Öffnungszeiten, kürzeren Wartezeiten und einem umfassenden Versorgungsangebot an nur einem Standort." Als ersten Schritt schlägt Schuh vor, den Leiter des Primärversorgungszentrums in Haslach an der Mühl, Erwin Rebhandl, für einen Vortrag einzuladen.