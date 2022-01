FREISTADT. Die Freistädterin Sonja Plöchl ist derzeit als Volunteer in Südafrika unterwegs und hilft bei der Umsetzung eines sozialen Projektes für Kinder. "Während meiner Zeit hier auf Erden möchte ich die Welt ein Stück besser machen", sagt die 24-Jährige, die Bekanntheit durch ihren Auftritt bei der Fernsehsendung "Austria’s Next Topmodel" erlangte. Ihr Ziel ist es, via Crowdfunding einen Kindergarten in Isithumba zu errichten. Sonja ist bei ihrem Vorhaben nicht allein, sondern wird von ihrem Freund Henry Overkämping aus Deutschland unterstützt.

2.800 Euro fehlen noch



In dem Zulu-Dorf Isithumba, rund eine Stunde von der Küstenstadt Durban entfernt, lernten die beiden Tholah kennen. "Sie leitet einen Kindergarten, der leider viel zu klein ist für die Anzahl der zu betreuenden Kindern", sagt Sonja. "Daher wird gerade ein neues Gebäude errichtet." Doch um dieses fertigzustellen, braucht es noch Geld. Sonja und Henry haben deswegen auf betterplace.me eine Aktion gestartet. Das Echo ist überaus positiv: Von den benötigten 6.000 Euro sind mit Stand 18. Jänner bereits 3.200 Euro hereingekommen. Es fehlen also noch 2.800 Euro. Das Geld wird für das Dach, Ziegel und die Inneneinrichtung verwendet. "Wir freuen uns riesig über jede Unterstützung und hoffen so sehr, dass der Kindergarten bald fertig gebaut werden kann und glückliche Kinder dort schöne Erfahrungen machen können", sagen Sonja und Henry.