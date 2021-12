HAGENBERG, WARTBERG. „Gxund & Gxunderia“ eröffnen im Jänner 2022 mit einem Geschäft und einem Restaurant im Consento Vision Park in Wartberg. Im nahe gelegenen IT-Center Hagenberg gibt es bereits die „Gxund“-Mittagsgastronomie. Aufgrund des Lockdowns musste kurzfristig geschlossen werden. Chefkoch Florian Pfeffer nutzte die Gelegenheit, um die Frischware an den Sozialmarkt vom Roten Kreuz in Hagenberg zu übergeben, denn „Gxund“ setzt sich auch gegen Lebensmittelverschwendung ein.

Geschäfte in Tirol und Salzburg



„Gxund“-Geschäfte gibt es derzeit in Kitzbühel, Fieberbrunn, St. Johann in Tirol, Saalfelden bei Salzburg und ab Jänner 2022 auch in Wartberg. Unter dem Firmenmotto „natürlich.ehrlich.guat“ kann man also bald auch im Mühlviertel gesund einkaufen. Zusätzlich wird es ein eigenes Restaurant – die „Gxunderia“ geben. Am neuen Standort in Wartberg wird damit im Consento Vision Park eine einzigartige Erlebniswelt rund um regionales Essen und Trinken geschaffen.

Bio- bzw. Demeter-Qualität



„Produktqualität ist uns ein großes Anliegen", sagt Geschäftsführer Manuel Putzer. "Deshalb haben wir ausschließlich ausgewählte Firmen in unserem Sortiment, die mit ihren schmackhaften und wohltuenden Produkten überzeugen – und das in bester Bio- beziehungsweise – wenn möglich – sogar in Demeter-Qualität. Dank der Gxunderia können die Menschen diese besondere Qualität nun bald mit allen Sinnen in Form eines Restaurantbesuchs erleben."