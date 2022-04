Ein gesunder Boden ist Grundlage für hochwertige und regional produzierte Lebensmittel, filtert Trinkwasser, speichert CO 2 und bietet einen vielfältigen Lebensraum. Sich mit dem eigenen Boden auseinanderzusetzen, die Gesundheit von Acker- und Grünlandflächen zu verbessern und in den Austausch mit anderen Landwirten zu treten – das sind die Hauptziele des Leader-Projekts "Mein Boden – unsere Lebensgrundlage" der Mühlviertler Alm Bauern.



UNTERWEISSENBACH. Bereits im vorigen Jahr beschäftigte sich eine kleine Gruppe der MVA Bauern rund um Obfrau Sabina Moser aus Bad Zell mit dem "Bodenkoffer", der von Experten und der Leader-Region Oberinnviertel-Mattigtal entwickelt wurde und bereits im Einsatz ist. Der Koffer enthält Utensilien für Bodenanalyse-Stationen: Wie schnell versickert Wasser? Ist der Boden verdichtet oder locker und durchwurzelt? Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Spaten, Bodensonde, Trübungsflasche und Versickerungsring.

Einfache Handhabung



Alle Werkzeuge sind im Koffer einfach aufs Feld mitzunehmen. Die Testergebnisse können in eine App eingetragen werden und die Auswertung wird per E-Mail übermittelt. Die einfache Handhabung der zehn Stationen und Praxistauglichkeit auf Ackerflächen und Grünland überzeugte die MVA Bauern. So wurde gemeinsam mit Unterstützung von Leader-Managerin Renate Fürst das Projekt entwickelt und eine Förderung beantragt. Im Rahmen des Projekts wurden Bodenkoffer für die Ortsbauernschaften und das ABZ Hagenberg angekauft. Weiters wird je Gemeinde mindestens ein Boden-Multiplikator ausgebildet.

Multiplikatoren geben Wissen weiter



Im ersten Schritt wurden die Bodenkoffer im März an die Ortsbauernschaften übergeben. Ein Bodenkoffer wurde zur Freude von Direktor Franz Scheuwimmer an das ABZ Hagenberg überreicht. Somit kann mit diesen Analysetools bereits im Unterricht gearbeitet werden. Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses Projekts übernehmen die „Boden-Multiplikatoren“ in den Ortsbauernschaften. Sie erhielten kürzlich eine umfangreiche Einschulung. Die Boden-Multiplikatoren werden nun interessierte Landwirte zu Gesprächen in den jeweiligen Ortsbauernschaften einladen und ihr Wissen weitergeben. Auf einfache Art und Weise werden somit der Austausch und der soziale Kontakt gefördert. In weiterer Folge kann der Bodenkoffer dann gegen eine Leihgebühr und Kaution beim Boden-Multiplikator ausgeliehen werden.

Bodenwoche Anfang Mai



Ergänzend zu diesem Projekt veranstaltet die Klimawandelanpassungs-Modellregion Freistadt von 2. bis 6. Mai eine Bodenwoche. Am Mittwoch, 4. Mai, werden die Stationen des Bodenkoffers ab 10 Uhr am Betrieb der Familie Obereder in Königswiesen vorgestellt. Ein Erfahrungsaustausch und Fachvortrag im Herbst runden das Projekt „Mein Boden – Unsere Lebensgrundlage“ ab.