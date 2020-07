Liebe Kulturfreunde!

Bald ist es soweit!

Am Freitag, den 24. Juli ist die Premiere von „Theaterbingo“ der Theatergruppe Pienkenhof.

Die weiteren Termine sind am 25., 31. Juli, 1. August um 20:00 und an den beiden Sonntagen 26. Juli und 2. August um 17:00.

Das Besondere an der heurigen Aufführung ist die Tatsache, dass jeder Theaterabend anders sein wird: Aus 25 Kurzszenen (etwa 3 Stunden Spieldauer) sucht sich das Publikum die jeweiligen Szenen selber aus, sodass die Gesamtspieldauer (inkl. Pause) bei etwa 2 Stunden liegt.

Musikalisch umrahmt wird der Theaterabend von „Jo Strauss und Band“, u. a. Gewinner des deutschen Kabarettpreises „Scharfrichterbeil“.

Eintritt: Erwachsene € 14,- Schüler/Studenten € 7.-

Ausschließlich Abendkassa! Wer da ist, ist da! Wer will, kann unter kultur@pienkenhof.at vorreservieren (erleichtert unsere Organisation).

Covid19 Vorsichtsmaßnahmen: Wir weisen Sie darauf hin, dass Personen, die an Symptomen einer Atemwegserkrankungen leiden, nicht an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. Desinfektionsmittel sind vor Ort!

Bei starkem Regen wird die Veranstaltung abgesagt (wird auch auf Google spätestens einen Tag vorher angekündigt). Bei leichtem Regen gibt es eine Überdachungsmöglichkeit!

Die Konzertreihe auf dem Pienkenhof startet anschließend dann am 7. August mit der "BIG Brass & Rhythm BAND FREISTADT".

Weitere Infos auf: www.pienkenhof.at

Open Air am Pienkenhof, Wittinghof 3, 4292 Kefermarkt

Wir alle freuen uns auf Euer Kommen!

Heinz Reiter Obmann KAP